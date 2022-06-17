РФ обманом намагається вивідати списки українських випускників призовного віку – МОН

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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17 червня 2022

У соціальних мережах поширюється лист з дорученням керівникам освітніх закладів складати списки випускників призовного віку. Документ нібито підписаний заступницею міністра освіти і науки Вірою Роговою.

У Міністерстві освіти і науки наголосили, що цей лист – фейк та один із прикладів інформаційної війни РФ проти України.

Псевдодокумент дуже схожий на офіційний, адже ворог використав бланк МОН, а також номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу. "Лист МОН" розповсюджують у проросійських групах. 

РФ у такий спосіб намагається зібрати інформацію не лише щодо кількості та осіб випускників призовного віку, але й оцінити їхню "характеристику військово-патріотичного виховання".

 Фото: designer491/Depositphotos

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"Повідомляємо, цей лист – ФЕЙК. Розповсюдження підробленого документа є підтвердженням інформаційної війни, що спрямована на створення занепокоєння в суспільстві та дискредитацію МОН", – підкреслили у пресслужбі відомства.

Міністерство освіти також наголошує, що всі офіційні документи розміщуються виключно на сайті відомства за посиланням.

"Просимо не довіряти безглуздим повідомленням ворога та фальшивим "документам", – наголошують у МОН.

Нагадаємо, ексзаступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов надав для "УП. Життя" докази того, як у російських школах дискредитують Україну: підліткам розповідають про "націоналістів" при владі, "утиски російськомовного населення", ядерну загрозу з боку НАТО та "страждання жителів Донбасу".

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