РФ обманом намагається вивідати списки українських випускників призовного віку – МОН

У соціальних мережах поширюється лист з дорученням керівникам освітніх закладів складати списки випускників призовного віку. Документ нібито підписаний заступницею міністра освіти і науки Вірою Роговою.

У Міністерстві освіти і науки наголосили, що цей лист – фейк та один із прикладів інформаційної війни РФ проти України.

Псевдодокумент дуже схожий на офіційний, адже ворог використав бланк МОН, а також номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу. "Лист МОН" розповсюджують у проросійських групах.

Реклама:

РФ у такий спосіб намагається зібрати інформацію не лише щодо кількості та осіб випускників призовного віку, але й оцінити їхню "характеристику військово-патріотичного виховання".

"Повідомляємо, цей лист – ФЕЙК. Розповсюдження підробленого документа є підтвердженням інформаційної війни, що спрямована на створення занепокоєння в суспільстві та дискредитацію МОН", – підкреслили у пресслужбі відомства.

Міністерство освіти також наголошує, що всі офіційні документи розміщуються виключно на сайті відомства за посиланням.

"Просимо не довіряти безглуздим повідомленням ворога та фальшивим "документам", – наголошують у МОН.

Нагадаємо, ексзаступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов надав для "УП. Життя" докази того, як у російських школах дискредитують Україну: підліткам розповідають про "націоналістів" при владі, "утиски російськомовного населення", ядерну загрозу з боку НАТО та "страждання жителів Донбасу".

Реклама: