Щоб не здати дані ворогу: створили сервіс, який допоможе розпізнати фейковий чат-бот

Яна Осадча журналіст
4141
16 червня 2022

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки запустив інструмент для перевірки чат-ботів.

Зробити це можна на сайті dovidka.info.

"Ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати ваші дані", – попереджають у відомстві.

Реклама:

За допомогою ботчекера можна перевірити боти у Telegram, через які повідомляють про пересування ворожої техніки або ж отримати консультації, як діяти у надзвичайній ситуації тощо.

 Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки запустив інструмент для перевірки чат-ботів

Перевірити чат-бот можна у два кліки:

  • Заходьте на сайт.
  • Вписуйте у пошуку назву бота, якого хочете перевірити.

Читайте також: "А Пушкін що зробив?": запрацював чат-бот про російських митців-українофобів

Якщо бота у базі немає, про нього можна повідомити до кіберполіції.

Нагадаємо, у квітні 2022 росіяни створили фейковий чат-бот Служби безпеки України, куди повідомляють про переміщення ворожих військ.

Читайте також: Чат-бот "Відлік": українців закликають поділитись історіями з війни

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 2743
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2561
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3223
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат