Щоб не здати дані ворогу: створили сервіс, який допоможе розпізнати фейковий чат-бот

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки запустив інструмент для перевірки чат-ботів.
Зробити це можна на сайті dovidka.info.
"Ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати ваші дані", – попереджають у відомстві.
За допомогою ботчекера можна перевірити боти у Telegram, через які повідомляють про пересування ворожої техніки або ж отримати консультації, як діяти у надзвичайній ситуації тощо.
|Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки запустив інструмент для перевірки чат-ботів
Перевірити чат-бот можна у два кліки:
- Заходьте на сайт.
- Вписуйте у пошуку назву бота, якого хочете перевірити.
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Якщо бота у базі немає, про нього можна повідомити до кіберполіції.
Нагадаємо, у квітні 2022 росіяни створили фейковий чат-бот Служби безпеки України, куди повідомляють про переміщення ворожих військ.
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