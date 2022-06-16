Щоб не здати дані ворогу: створили сервіс, який допоможе розпізнати фейковий чат-бот

Яна Осадча журналіст
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16 червня 2022

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки запустив інструмент для перевірки чат-ботів.

Зробити це можна на сайті dovidka.info.

"Ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати ваші дані", – попереджають у відомстві.

За допомогою ботчекера можна перевірити боти у Telegram, через які повідомляють про пересування ворожої техніки або ж отримати консультації, як діяти у надзвичайній ситуації тощо.

 Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки запустив інструмент для перевірки чат-ботів

Перевірити чат-бот можна у два кліки:

  • Заходьте на сайт.
  • Вписуйте у пошуку назву бота, якого хочете перевірити.

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Якщо бота у базі немає, про нього можна повідомити до кіберполіції.

Нагадаємо, у квітні 2022 росіяни створили фейковий чат-бот Служби безпеки України, куди повідомляють про переміщення ворожих військ.

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