Китайська місія знайшла подвійні докази існування води на Місяці

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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17 червня 2022

Китайська програма з дослідження Місяця "Чан'е-5" знайшла докази того, що на природному супутнику Землі існує вода.

В рамках місії дослідники доставили на Землю зразки місячного ґрунту, лабораторний аналіз яких дозволив підтвердити наявність води на Місяці, повідомляє Space.com.  

Місія "Чан'е-5" приземлилася на Місяць у зоні Океану Бур у грудні 2020 року. Це найбільше "місячне море", що представляє собою рівнину на супутнику Землі, вкриту темною застиглою лавою.

Пробуривши ґрунт, дослідникам вдалося зібрати наймолодші місячні зразки, які коли-небудь вивчалися. Незабаром після цього за допомогою спеціального модуля матеріал для дослідження передали на Землю.

 Китайський місячний апарат Chang'e 5 використав цю роботизовану руку, щоб зібрати зразки місяця 1 грудня 2020 року. Фото: CNSA

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Планетолог з Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук (NAOC) Лі Чунлай розповів, що і спектральне сканування поверхні, і аналіз зразків у лабораторіях підтверджують, що на Місяці є вода.

"Вперше у світі результати лабораторного аналізу місячних зразків та спектральні дані досліджень місячної поверхні на місці були використані спільно для вивчення наявності, форми та кількості "води" у місячних зразках", – підкреслив Чунлай.

Водночас результати дослідження не свідчать, що на Місяці є великі резервуари з водою. Вони лише показують, що ґрунт та каміння на поверхні природного супутника містять приблизно 30 гідроксильних частин на мільйон. Гідроксил, який ще називають "водним залишком", складається з одного атома водню та одного атома кисню, які є основою води.

Команда "Чан'е-5" також дослідила джерело води на Місяці. Воно міститься в кристалічному мінералі під назвою апатит. 

Нагадаємо, астрономи знайшли схожу на Землю планету біля сусідньої до Сонця зірки. 

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