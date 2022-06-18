Поліцейські Хмельниччини забрали з місця злочину трьох хом’яків і обирають їм імена

Поліцейські Кам’янець-Подільського районного управління забрали з місця злочину трьох хом’ячків, а тепер підбирають для них імена.
Тварини були у вкрай занедбаному стані, розповідають у поліції Хмельницької області.
Тепер хом’ячки живуть у відділенні поліції, у них є новий будиночок і вдосталь їжі.
"Допомагатимуть правоохоронцям розкривати злочини. От тільки імена ще не підібрали", – розповіли у відомстві.
|Хом’ячки у старому домі, де їх знайшли поліцейські
Поліцейські звернулися до користувачів Facebook з проханням підібрати імена для гризунів. Наразі більше всього людей вподобали варіант з відомого мультфільму: Чіп, Дейл та Гаєчка.
|Новий будиночок гризунів у відділенні поліції
Хом’ячків також пропонували назвати Мак, Шоль і Дра; Миша, Гриша і Опанас та Льоша, Гоша і Потап.
Окрім того, були й варіанти, пов’язані з війною: Пістон, Гільза, Пуля, Патрон, Джевеліна і Байрактар.
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Поліцейські наразі не знають, якої статі тварини, і кажуть, що з'язовують це питання.
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