У Києві на житловому масиві Троєщина поліції довелось вгамовувати озброєного чоловіка, який погрожував розправою своїй дружині та 12-річній доньці.
Поліцейським довелось роззброїти чоловіка та виписати йому штраф.
У разі, якщо випадки домашнього насильства продовжуватимуться, на киянина чекає строк за ґратами до 2-х років, повідомили у столичній поліції.
Звернення до поліції Деснянського району надіслала 36-річна жінка, яка попросила у правоохоронців про допомогу.
|Фото: HayDmitriy/Depositphotos
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Житель Троєщини поводився агресивно, психологічно тиснув на доньку і дружину та не дозволяв їм виходити з домівки.
Після прибуття до квартири на вулиці Маяковського, де мешкає подружжя, поліцейським довелось вгамувати агресивного чоловіка.
"Ми вгамували його та провели з ним профілактичну бесіду.
У киянина є зареєстрована зброя, тож ми негайно її вилучили. Наразі вирішується питання про анулювання дозволу на неї", – розповів старший інспектор поліції Анатолій Луценко.
На чоловіка склали адміністративний протокол та заборонили йому контактувати із дружиною та донькою продовж трьох днів.
"Тобто, протягом цього часу чоловік має проживати в іншому помешканні та не контактувати з постраждалими особами", – пояснив поліцейський.
Нагадаємо, раніше у поліції повідомили про домашнього тирана з Києва, якому заборонили наближатись до родини протягом 6 місяців.
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