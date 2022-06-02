Погрожував розправою 12-річній донці та дружині: у столиці поліція роззброїла домашнього аб'юзера

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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2 червня 2022

У Києві на житловому масиві Троєщина поліції довелось вгамовувати озброєного чоловіка, який погрожував розправою своїй дружині та 12-річній донці.

Поліцейським довелось роззброїти чоловіка та виписати йому штраф.

У разі, якщо випадки домашнього насильства продовжуватимуться, на киянина чекає строк за ґратами до 2-х років, повідомили у столичній поліції.

Звернення до поліції Деснянського району надіслала 36-річна жінка, яка попросила у правоохоронців про допомогу.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

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Житель Троєщини поводився агресивно, психологічно тиснув на доньку і дружину та не дозволяв їм виходити з домівки.

Після прибуття до квартири на вулиці Маяковського, де мешкає подружжя, поліцейським довелось вгамувати агресивного чоловіка.

"Ми вгамували його та провели з ним профілактичну бесіду. 

У киянина є зареєстрована зброя, тож ми негайно її вилучили. Наразі вирішується питання про анулювання дозволу на неї", – розповів старший інспектор поліції Анатолій Луценко.

На чоловіка склали адміністративний протокол та заборонили йому контактувати із дружиною та донькою продовж трьох днів.

"Тобто, протягом цього часу чоловік має проживати в іншому помешканні та не контактувати з постраждалими особами", – пояснив поліцейський.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомили про домашнього тирана з Києва, якому заборонили наближатись до родини протягом 6 місяців.

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