Всесвітня рада церков засудила війну РФ проти України

Всесвітня рада церков засудила війну РФ проти України і закликала до "встановлення стійкого миру".

Організація відкинула виправдання агресії РФ релігією, а також закликала провести обмін військовополоненими і тілами загиблих.

Відповідну заяву опублікували після засідання центрального комітету Всесвітньої ради церков у Женеві 15-18 червня.

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"Всесвітня рада церков повторює заклик глобального товариства церков, представлених у ВРЦ, до припинення цієї трагічної війни, до негайного припинення вогню, щоб зупинити смерть і руйнування, а також до діалогу та переговорів для забезпечення стійкого миру", – йдеться у документі.

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ВРЦ у Женеві 16 червня. Фото: World Council of Churches/Instagram

Всесвітня рада церков засудила зловживання релігійною мовою та владою для виправдання агресії.

"Війна з убивствами та всіма іншими трагічними наслідками, які вона тягне за собою, несумісна з самою природою і волею Бога щодо людства та проти наших фундаментальних християнських та екуменічних принципів", – кажуть у ВРЦ.

Релігійні діячі також закликали "всі сторони конфлікту" поважати принципи міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури, а також гуманного ставлення до військовополонених.

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"Ми закликаємо до обміну військовополоненими та тілами загиблих комбатантів між двома сторонами", – наголошує організація.

Організація закликала міжнародне спільноту до більших інвестицій у пошуки та сприяння миру, а не в ескалацію та розкол.

Також вона зауважила, що Світова Рада Церков є платформою та безпечним простором для зустрічей і діалогу.

Всесвітня рада церков просить виконуючого обов’язки Генерального секретаря очолити делегацію "Паломництва справедливості і миру" до Києва та Москви, щоб зустрітися з керівництвом церков.

Генсек Всесвітньої ради церков має з’ясувати, що сприяє миру і що необхідно урядам країн для негайного припинення вогню.

"ВРЦ молиться за всіх жертв цього конфлікту в Україні, в регіоні та в усьому світі, щоб їхні страждання припинилися, щоб вони могли бути втішеними та повернутися до життя в безпеці та гідності, і запевняє їх у любові та співчутті", – наголошує організація.