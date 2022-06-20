На Буковині чоловік жорстоко вбив павича. Зоозахисники написали заяву в поліцію

ОНОВЛЕНО 20.06.2022
У Чернівецькій області 18-річний мешканець села Карапчів Костянтин Урсулін познущався з павича.
П’яний чоловік схопив птаха за шию та кілька разів вдарив його об землю.
На жаль, павич загинув, розповідають в організації UAnimals.
Знущання над павичем знімали на телефон, але ніхто не зупинив зловмисника.
Зоозахисники вже написали заяву до поліції Чернівецької області на підозрюваного Костянтина Урсуліна.
А поліціянти з’ясували, що зловмисник заздалегідь придбав павича та під час відпочинку з друзями навмисне познущався з нього.
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|П’яний чоловік схопив павича за шию та кілька разів вдарив його об землю. Скріншот із відео
"UAnimals звернулися до поліції Чернівецької області з вимогою зареєструвати заяву про вчинення Костянтином Урсуліним та його спільниками кримінального злочину та розпочати досудове розслідування цієї справи", – кажуть в організації.
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Згодом співробітники відділення поліції №5 (смт Глибока) Чернівецького районного управління відкрили кримінальне провадження за статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального Кодексу.
Наразі поліція вирішує питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.
Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
"Не будьте байдужими до страждань тварин! Свідки знущань з птаха могли зупинити це злодіяння та врятувати павича від болісної та несправедливої смерті. Кожне життя важливе – пам'ятайте це!" – наголошують в UAnimals.
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