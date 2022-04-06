У Ворзелі окупанти залишили по собі підвішені на мотузку курячі голови – зоозахисники

Звірства російських окупантів продовжують вражати холоднокровністю і безглуздістю одночасно.

У Ворзелі нелюди прищіпками підвісили за голови курей на мотузках для білизни.

Про чергове знущання над тваринами повідомила зоозахисна організація UAnimals.

Також зоозахисники оприлюднили знімок з тваринами, що загинули від рук окупантів.

Фото: зоозахисна організація UAnimals

Фото: зоозахисна організація UAnimals

"Російська армія втілює у життя все те, що може уявити лише хвора психіка людини.

Цивілізований світ ніколи не збагне мету таких вчинків, але зрозуміло лише одне – у російських глубинках, звідки походять ті, хто зараз знищує все живе на нашій землі, нормою є те, що у нас називають психопатією", – прокоментували звірства окупантів зоозахисники.

Черговий факт катування тварин російськими солдатами прокоментував й офіцер Збройних сил України Віктор Трегубов:

"Окупанти – це люди, яких ми називаємо відморозками, а медицина – психопатами. Люди, позбавлені емпатії, позбавлені розуміння цінності як свого, так і чужого".

Зазначимо, на рахунку ворожих солдат вже сотні катувань, вбивств і знущань над тваринами. Лише у Бородянці, що на Київщині, внаслідок окупації у притулку загинули понад 300 собак.

Крім того, велика кількість зоопарків по всій Україні неодноразово потрапляли під ворожі обстріли та бомбардування. Зокрема, у скрутному становищі опинився Миколаївський зоопарк, на територію якого росіяни скидали снаряди та касетні ракети.

Також ворог практично знищив екопарк у Харкові. Якби не українські волонтери, хижаків довелося б приспати. Засновник екопарку Олександр Фельдман не мав можливості самотужки вивезти звідти левів і тигрів.

Ворожих обстрілів зазнала і страусина ферма у Ясногородці на Київщині, внаслідок чого десятки невинних тварин загинули. Деякі з них – від прямого потрапляння з ворожої зброї.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.