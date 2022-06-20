Освітяни скаржаться на невиплату зарплат: освітній омбудсмен винуватить місцеву владу

Українські освітяни скаржаться на затримання заробітної плати та примусові відпустки власним коштом.

Окрім цього, керівники закладів освіти часто вдаються до призупинення трудового договору, відмови виплачувати допомогу на оздоровлення, розповідає освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Станом на 20 червня до омбудсмена надійшло майже 297 скарг про порушення виплати зарплати.

З них 241 скарга щодо невиплати заробітної плати, причому найбільше таких повідомлень з областей, де є окуповані території та з Києва:

Донецька область – 33;

Харківська область – 30;

Київ – 29;

Херсонська область – 27;

Луганська область – 17.

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"Частина педагогів бояться навіть подавати офіційне звернення через значний тиск, погрози про звільнення, тимчасове призупинення трудового договору", – каже Горбачов.

Також педагогів нерідко примушують до примусових відпусток без збереження заробітної плати, усього омбудсмен отримав 56 таких звернень, найбільше – з Києва.

Дуже часто в примусові відпустки, за словами Горбачова, відправляють освітян, які знаходяться закордоном або є переселенцями.

"Частину примушують повернутися для заповнення класного журналу, зокрема на тимчасово окуповані території та в зону бойових дій, у разі відмови – примушують написати заяву на відпустку за власний рахунок, тимчасово розривають трудові договори, або примушують до звільнення за власним бажанням", – розповів він.

Він зазначив, що кошти з рахунків Державного казначейства спрямовуються до місцевих бюджетів щодня, відповідно кошти на зарплати мають бути.

Разом з тим, органи місцевої влади часто аргументують скорочення зарплатні тим, що начебто кошти не виділяються саме з боку держави.

Ще гіршою Горбачов називає ситуацію з працівниками дошкільної та позашкільної освіти, які фінансуються переважно з місцевих бюджетів і цілковито залежать від їх наповнення.

"Інколи, коли розбираємося в ситуації, бачимо, що кошти у бюджеті є, але освітян все одно примушують писати заяви за свій рахунок практично на весь або частину літнього періоду, навіть не оголошують простій", – заявив Горбачов.

Додатковою причиною, яка вплинула на виплату зарплат, є обмеження відпусток усіх працівників під час воєнного стану до 24 днів.

Педагоги наразі не мають змоги взяти відпустки повної тривалості, тому місцева влада примушує брати їх за власний рахунок.