Шкарлет назвав кількість педагогів із профтехосвіти, які захищають Україну в лавах ЗСУ

ОНОВЛЕНО 20.06.2022

У лавах Збройних сил воюють приблизно 900 освітян зі профтехосвіти.

З них 513 є педагогами, а 377 ще здобувають освіту.

Такі дані озвучив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 20 червня під час телемарафону.

"Ми на сьогодні маємо приблизно 900 людей, з них 513 педагогів і 377 здобувачів освіти. Ми пишаємось кожним з них, в нас і Міністерстві освіти є ті хто служить в ЗСУ", – каже Шкарлет.

Міністр також розповів про ситуацію з укриттями в українських школах, які мають відновити навчання офлайн з 1 вересня.

Так, з 25% шкіл мають обладнанні укриття, які дозволять учням відвідувати навчання.

"На сьогодні в залежності від безпекової ситуації має розпочатись навчальний рік.

Всі стомились від онлайну, але у 8 областях йдуть бойові дії, навчання офлайн в прифронтовій зоні не може бути", – сказав він.

Він зазначив, що забезпеченням укриттів в закладах належить до компетенції їх засновників, здебільшого це місцева влада.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів. що лише 8% з них мають обладнані укриття.

У МОН раніше заявили, що в яких деяким українським школам доведеться організовувати уроки по змінах через те, що в укриттях шкіл може бути недостатня кількість місць для всіх учнів одночасно.