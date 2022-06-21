Українські діти можуть продавати свої малюнки: волонтери створили платформу

Міжнародна команда волонтерів створила для українських дітей платформу LELEKA, де можна продавати малюнки.

Про це повідомляють на офіційному сайті платформи.

Вартість одного малюнка становить £7, що відповідає 250-и українським гривням. Будь-яка дитина або підліток до 18 років може надіслати команді LELEKA свій малюнок, а дизайнери проєкту перетворять його на якісний digital-файл для друку.

"Ми створили LELEKA, щоб повернути дітям з України відчуття безпеки, корисності та контролю", – розповідає співзасновниця ініціативи Аляксандра Ламаченка.

Українці до 18 років можуть надсилати і продавати свої малюнки на платформі LELEKA

Команді LELEKA можна надсилати:

фотографію паперового живопису чи малюнка, виконаного крейдами, аквареллю, олією тощо;

цифровий малюнок, створений на телефоні чи планшеті.

Охочі можуть придбати уже переформатований digital-файл для друку на веб-сайті LELEKA. Після придбання дитячого твору мистецтва покупець отримує ілюстрацію у форматі PNG та PDF, яку має роздрукувати самостійно.

Кошти від продажу дитячих малюнків команда перераховує безпосередньо на банківський рахунок батьків художника, вираховуючи податок й комісії платіжних сервісів Stripe і Wise.

При цьому у LELEKA наголошують, що вони не є благодійною організацією – не жертвують кошти дітям чи фондам.

Діти можуть надсилати свої роботи для продажу на платформі за посиланням. Для цього необхідно ввести лише електронну адресу, після чого на пошту прийде унікальне посилання на форму, через яку можна завантажити малюнки.