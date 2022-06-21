Бренд "Дія" – у шортлисті престижної нагороди "Каннські леви 2022"

Український бренд "Дія" увійшов до шортлиста міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, "Дія" може отримати одразу дві нагороди.

"Бренд "Дія" увійшов до шортлиста міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022". Можемо отримати нагороди у двох категоріях – Service Design та Experience Transformation", – розповів Федоров.

Фото: Михайло Федоров

Міжнародний фестиваль творчості "Каннські леви" (Cannes Lions) – шанована нагорода у світовій рекламній та творчій індустрії. На цьому міжнародному фестивалі відзначають "проривні", нестандартні ідеї, підходи і технології, що задають тенденції в розвитку культури, бізнесу та суспільства.

Фестиваль вважається найбільшим збором професіоналів, дизайнерів, цифрових новаторів та маркетологів у світі.

Нагадаємо, у "Дії" можна буде подати заявку на усиновлення дитини.