У столиці об'єднали університет Грінченка та Київську академію мистецтв

Київський університет імені Бориса Грінченка та Київську академію мистецтв об'єднали в один виш.

Обидва університети знаходяться у комунальній власності міста, рішення про об'єднання закладів вищої освіти підтримала Київрада.

Назва нового вишу – Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

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За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, метою об'єднання є створення університету, який зможе конкорувати з європейськими закладами вищої освіти.

Університет Грінченка. Фото: Вікіпедія

"Необхідно оптимізувати мережу закладів вищої освіти, які засновані на комунальній власності територіальної громади Києва та забезпечити більш раціональне використання їхніх ресурсів", – сказав він.

У КМДА вважають, що це дозволить створити нову систему підготовки фахівців у сферах культурах та мистецтва.

Студенти Київської академії мистецтв при цьому продовжать навчання на базі вже університету Грінченка.

Мондриївський сподівається, що об'єднання дозволить вишу займати вищі позиції у міжнародних рейтингах університетів, та збільшить його конкурентність.

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"Об’єднання матеріальних ресурсів та людського потенціалу забезпечить кращу якість освіти – це економічно доцільно, оскільки сприятиме подальшому розвитку інфраструктури та дозволить підвищити ефективність управління", – зазначив Валентин Мондриївський.