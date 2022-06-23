У столиці об'єднали університет Грінченка та Київську академію мистецтв

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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23 червня 2022

Київський університет імені Бориса Грінченка та Київську академію мистецтв об'єднали в один виш.

Обидва університети знаходяться у комунальній власності міста, рішення про об'єднання закладів вищої освіти підтримала Київрада.

Назва нового вишу – Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, метою об'єднання є створення університету, який зможе конкорувати з європейськими закладами вищої освіти.

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Університет Грінченка. Фото: Вікіпедія

"Необхідно оптимізувати мережу закладів вищої освіти, які засновані на комунальній власності територіальної громади Києва та забезпечити більш раціональне використання їхніх ресурсів", – сказав він.

У КМДА вважають, що це дозволить створити нову систему підготовки фахівців у сферах культурах та мистецтва.

Студенти Київської академії мистецтв при цьому продовжать навчання на базі вже університету Грінченка.

Мондриївський сподівається, що об'єднання дозволить вишу займати вищі позиції у міжнародних рейтингах університетів, та збільшить його конкурентність.

"Об’єднання матеріальних ресурсів та людського потенціалу забезпечить кращу якість освіти – це економічно доцільно, оскільки сприятиме подальшому розвитку інфраструктури та дозволить підвищити ефективність управління", – зазначив Валентин Мондриївський.

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