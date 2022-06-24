У Харкові росіяни зруйнували спортивний комплекс навчального закладу. ФОТО

Яна Осадча журналіст
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24 червня 2022

У Харкові російські окупанти нанесли ракетний удар по спорткомплексу навчального закладу.

Сталося це в ніч на 24 червня 2022 року у Київському районі міста, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок удару сталася руйнація будівлі та виникла пожежа на площі близько 200 м².

"Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 КК України: "Надмірна жорстокість у війні, грубе нехтування її законами і звичаями викликає лише відповідну і ще більшу жорстокість другої сторони, відстрочення спроб улагодити конфлікт мирними засобами", – кажуть у відомстві.

 У Харкові російські окупанти нанесли ракетний удар по спорткомплексу навчального закладу
 Сталося це в ніч на 24 червня 2022 року у Київському районі міста
 Внаслідок цього сталась руйнація будівлі та виникла пожежа на площі близько 200 м²
 Прокуратура розпочала досудове розслідування 
 Росіян звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни
 Раніше окупанти зруйнували у Харкові центр ФК "Металіст" та ринок "Барабашово"

Нагадаємо, у Харкові окупанти обстріляли тренувальний центр ФК "Металіст" та ринок "Барабашово".

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