У МОН запустили гарячу лінію для онлайн-консультацій абітурієнтів

Для абітурієнтів запустили гарячу лінію на період вступної кампанії.
Вона працюватиме з 24 червня до 9 вересня, повідомляють у Міністерстві освіти та науки.
Абітурієнти можуть звернутися, якщо::
- виникли питання щодо вступної кампанії;
- вони стали свідком факту порушення.
|Фото: AllaSerebrina / Depositphophotos
Консультації можна отримати телефоном за номером 0 (800) 50-45-70.
Також можна подавати звернення електронною поштою vstup2022@mon.gov.ua.
Крім того, можна звертатися за телефоном урядової гарячої лінії – 1545 (для осіб із ТОТ – 0 800 50 44 25).
З питань щодо документів про повну загальну освіту варто телефонувати за номерами:
+38 (044) 481-47-62;
+38 (044) 481-47-66.
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Щодо технічних консультацій з питань реєстрації електронних кабінетів і подання електронних заяв:
+38 (044) 290-18-13;
+38 (067) 551-24-74;
+38 (093) 342-38-63;
+38 (095) 281-13-54;
vstup@inforesurs.gov.ua.
У розв’язанні питань щодо вступних випробувань:
+38 (044) 486-09-62;
+38 095 903 95 10;
zno_info@testportal.gov.ua.
Вступникам до закладів професійної освіти нададуть консультацію за номерами:
+38 (044) 287-82-46;
+38 (044) 287-82-13.
Якщо помітили порушення:
+38 (044) 236-33-58;
+38 (044) 236-34-31;
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