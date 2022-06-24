У МОН запустили гарячу лінію для онлайн-консультацій абітурієнтів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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24 червня 2022

Для абітурієнтів запустили гарячу лінію на період вступної кампанії. 

Вона працюватиме з 24 червня до 9 вересня, повідомляють у Міністерстві освіти та науки.

Абітурієнти можуть звернутися, якщо::

  • виникли питання щодо вступної кампанії;
  • вони стали свідком факту порушення.
 Фото: AllaSerebrina / Depositphophotos

Консультації можна отримати телефоном за номером 0 (800) 50-45-70.

Також можна подавати звернення електронною поштою [email protected]

Крім того, можна звертатися за телефоном урядової гарячої лінії – 1545 (для осіб із ТОТ – 0 800 50 44 25).

З питань щодо документів про повну загальну освіту варто телефонувати за номерами:

+38 (044) 481-47-62;

+38 (044) 481-47-66.

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Щодо технічних консультацій з питань реєстрації електронних кабінетів і подання електронних заяв:

+38 (044) 290-18-13;

+38 (067) 551-24-74;

+38 (093) 342-38-63;

+38 (095) 281-13-54;

[email protected]

У розв’язанні питань щодо вступних випробувань

+38 (044) 486-09-62;

+38 095 903 95 10;

[email protected]

Вступникам до закладів професійної освіти нададуть консультацію за номерами:

+38 (044) 287-82-46;

+38 (044) 287-82-13.

Якщо помітили порушення

+38 (044) 236-33-58;

+38 (044) 236-34-31;

[email protected].

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