Документи про завершення освіти будуть доступні в "Дії"

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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23 червня 2022

У додаток "Дія" збираються інтегрувати документи про освіту.

Ними зможуть користуватись українці, які опинились на окупованих територіях, для вступу у виші, повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук

"Домовилися інтегрувати документи про освіту в "Дію", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями", – написала вона.

Верещук також додала, а що під час наради з нардепами, Міністерством освіти та громадським сектором вирішили максимально спростити вступ до університетів абітурієнтам з територій, які постраждали від війни.

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 Фото: Mehaniq/Depositphotos

За якою саме процедурою буде відбуватись вступ Верещук не уточнює, однак раніше в Міносвіти анонсували вступ за співбесідою, але в такому випадку лише за контрактом.

Також вчителям, які продовжують викладати і відмовились співпрацювати з окупантами обіцяють забезпечити надходження виплат.

Нагадаємо, раніше у МОН розповідали, як відновити атестат, втрачений під час переїзду або внаслідок бойових дій.

Також в цьому році випускники шкіл зможуть отримати документи про закінчення середньої освіти закордоном.

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