Документи про завершення освіти будуть доступні в "Дії"

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
10554
23 червня 2022

У додаток "Дія" збираються інтегрувати документи про освіту.

Ними зможуть користуватись українці, які опинились на окупованих територіях, для вступу у виші, повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук

"Домовилися інтегрувати документи про освіту в "Дію", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями", – написала вона.

Реклама:

Верещук також додала, а що під час наради з нардепами, Міністерством освіти та громадським сектором вирішили максимально спростити вступ до університетів абітурієнтам з територій, які постраждали від війни.

Читайте також: Шкарлет пояснив, чи розпочнеться навчання раніше і скільки учнів може бути у класі

 Фото: Mehaniq/Depositphotos

За якою саме процедурою буде відбуватись вступ Верещук не уточнює, однак раніше в Міносвіти анонсували вступ за співбесідою, але в такому випадку лише за контрактом.

Також вчителям, які продовжують викладати і відмовились співпрацювати з окупантами обіцяють забезпечити надходження виплат.

Нагадаємо, раніше у МОН розповідали, як відновити атестат, втрачений під час переїзду або внаслідок бойових дій.

Також в цьому році випускники шкіл зможуть отримати документи про закінчення середньої освіти закордоном.

Реклама:

Читайте також: В регіонах України створять комісії, які будуть займатися безпекою учнів – Шкарлет



Реклама:


Реклама:
 3095
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2588
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3231
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат