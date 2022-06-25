Сім’ю, яка постраждала від ракетного удару у Краматорську, евакуювали до США

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 червня 2022

Сім’ю з Донеччини, яка постраждала від російського ракетного удару по краматорському вокзалу, евакуювали до США.

Внаслідок ворожого обстрілу Наталя Степаненко втратила одну ногу, її донька Яна – дві ноги, а син Ярослав, на щастя, не постраждав.

Тепер на сім’ю чекає спеціалізоване лікування і реабілітація у США, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.

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 Постраждалих у Краматорську евакуювали до США. Фото: МОЗ

Нагадаємо, Наталя та її 11-річні двійнята намагались евакуюватися з Донецької області на початку квітня.

Мама з донькою стояли в черзі за чаєм на вокзалі у Краматорську – саме тоді російські окупанти вдарили по ньому.

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 Тепер на маму і доньку чекає спецлікування та реабілітація

"Медики Краматорська і Дніпра доклали багато зусиль, аби врятувати пацієнтів. Проте мама втратила одну кінцівку, а її донечка Яна – обидві ніжки. Син Ярослав, який залишився неушкодженим, став їхньою опорою і підтримкою", – кажуть у МОЗ.

Після цього сім’ю евакуаційним потягом доправили у дитячу лікарню Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Львівські медики стабілізували стан уцілілих та підготували їх до трансатлантичного перевезення. 

 Внаслідок ракетного удару 11-річна Яна втратила обидві ноги, а її мама – одну кінцівку

"Команда МОЗ зібрала родину разом, допомогла з виготовленням і перекладом усіх необхідних документів", – кажуть у відомстві.

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