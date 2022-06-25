Учасникам додаткової сесії НМТ відкрили доступ до інформаційної сторінки

З 25 червня потенційні учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту можуть дізнатися дані для входу на інформаційну сторінку учасника.
Для цього потрібно скористатися спеціальним сервісом "Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022".
Щоб отримати пароль та логін, треба перейти за посиланням і правильно заповнити поля форми, повідомляє Міністерство освіти і науки.
Зверніть увагу, що паспорт ID-картка не містить серії, тому це поле залишиться порожнім, кажуть у відомстві.
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|Фото: nd3000/Depositphophotos
"Сьогодні учасники додаткової сесії НМТ можуть дізнатися дані для входу на інформаційну сторінку. Це важливий канал комунікації з Українським центром оцінювання якості освіти", – кажуть у МОН.
На інформаційній сторінці з 8 до 18 липня учасникам спрощеного ЗНО потрібно буде:
- підтвердити участь у додатковій сесії тестування;
- вибрати із запропонованого переліку населений пункт для проходження додаткової сесії НМТ.
А вже протягом 1-10 серпня надати остаточну інформацію про бажання написати тест в обраному місці.
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Також для реєстрації в додатковий період потрібно обов’язково надіслати комплект документів до відповідного регіонального центру.
Учасники, які до 27 червня не надішлють комплектів реєстраційних документів на електронну адресу, зазначену в реєстраційному повідомленні, не зможуть взяти участь у НМТ.
Нагадаємо, 21 червня розпочався другий етап підтвердження участі в основній сесії НМТ. До 7 липня усі учасники мають обрати місто/країну для проходження тесту в основну сесію спрощеного ЗНО.
Також додаткову сесію НМТ можна пройти в Україні або 6 інших країнах.
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