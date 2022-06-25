Учасникам додаткової сесії НМТ відкрили доступ до інформаційної сторінки

З 25 червня потенційні учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту можуть дізнатися дані для входу на інформаційну сторінку учасника.

Для цього потрібно скористатися спеціальним сервісом "Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022".

Щоб отримати пароль та логін, треба перейти за посиланням і правильно заповнити поля форми, повідомляє Міністерство освіти і науки.

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Зверніть увагу, що паспорт ID-картка не містить серії, тому це поле залишиться порожнім, кажуть у відомстві.

"Сьогодні учасники додаткової сесії НМТ можуть дізнатися дані для входу на інформаційну сторінку. Це важливий канал комунікації з Українським центром оцінювання якості освіти", – кажуть у МОН.

На інформаційній сторінці з 8 до 18 липня учасникам спрощеного ЗНО потрібно буде:

підтвердити участь у додатковій сесії тестування;

вибрати із запропонованого переліку населений пункт для проходження додаткової сесії НМТ.

А вже протягом 1-10 серпня надати остаточну інформацію про бажання написати тест в обраному місці.

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Також для реєстрації в додатковий період потрібно обов’язково надіслати комплект документів до відповідного регіонального центру.

Учасники, які до 27 червня не надішлють комплектів реєстраційних документів на електронну адресу, зазначену в реєстраційному повідомленні, не зможуть взяти участь у НМТ.

Нагадаємо, 21 червня розпочався другий етап підтвердження участі в основній сесії НМТ. До 7 липня усі учасники мають обрати місто/країну для проходження тесту в основну сесію спрощеного ЗНО.

Також додаткову сесію НМТ можна пройти в Україні або 6 інших країнах.