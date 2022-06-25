На Донеччині поліціянти врятували собаку на ім’я Дар. ВІДЕО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
6183
25 червня 2022

На Донеччині поліціянти врятували від обстрілів та голодної смерті вівчарку на ім’я Дар. 

Собаку з Мар’їнки виявили на лінії фронту, у вщент розбитому районі, повідомляє Національна поліція.

Нині про Дара піклується старший інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 2 (м. Курахове) Юрій Павлій. 

Реклама:

"Для поліціянта собака дійсно став даром – він з’явився після того, як померла улюблениця Юрія, теж вівчарка, що була вірною подругою впродовж 16 років", – кажуть у поліції. 

Читайте також: Шукав кращого життя. Пес білоруських прикордонників після трьох невдалих спроб втік до Польщі

Дар бігав по вулиці й прийшов до одного з небагатьох уцілілих будинків – голодний, виснажений і розгублений.

Місцеві мешканці помітили собаку і попросили його забрати. Згодом співробітники групи "Білий янгол" евакуювали песика та знайшли йому новий дім.

Реклама:
 Скріншот із відео "Нацполіції". Врятований з Мар'їнки Дар

Читай також:

П'ять діб під обстрілами: житель Маріуполя з собакою пішки дійшов до Запоріжжя
Нацгвардійці показали, як проходять вихідні покинутого росіянами пса Макса. ФОТО

Після поневірянь в епіцентрі бойових дій Дар лякається вибухів, але Юрій заспокоює чотирилапого. 

"Удвох вони чекають на перемогу. А дружина та 5-річна донечка правоохоронця, яких він відправив до безпечного місця, радіють, що тато тепер не самотній", – кажуть поліціянти.

Це вже другий песик, якого евакуювала група "Білий янгол".

Загалом поліціянти Донеччини врятували з лінії вогню трьох собак.

Читайте також: Не овечка, а серйозний пес: у ДСНС показали собаку-рятувальника із Закарпаття. ФОТО


Реклама:


Реклама:
 3262
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2600
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3237
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат