На Донеччині поліціянти врятували собаку на ім’я Дар. ВІДЕО

На Донеччині поліціянти врятували від обстрілів та голодної смерті вівчарку на ім’я Дар.
Собаку з Мар’їнки виявили на лінії фронту, у вщент розбитому районі, повідомляє Національна поліція.
Нині про Дара піклується старший інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 2 (м. Курахове) Юрій Павлій.
"Для поліціянта собака дійсно став даром – він з’явився після того, як померла улюблениця Юрія, теж вівчарка, що була вірною подругою впродовж 16 років", – кажуть у поліції.
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Дар бігав по вулиці й прийшов до одного з небагатьох уцілілих будинків – голодний, виснажений і розгублений.
Місцеві мешканці помітили собаку і попросили його забрати. Згодом співробітники групи "Білий янгол" евакуювали песика та знайшли йому новий дім.
|Скріншот із відео "Нацполіції". Врятований з Мар'їнки Дар
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"Удвох вони чекають на перемогу. А дружина та 5-річна донечка правоохоронця, яких він відправив до безпечного місця, радіють, що тато тепер не самотній", – кажуть поліціянти.
Це вже другий песик, якого евакуювала група "Білий янгол".
Загалом поліціянти Донеччини врятували з лінії вогню трьох собак.
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