"Архів війни": в Україні створили базу даних російських злочинів

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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26 червня 2022

В Україні створили архів війни, за допомогою якого документуватимуть злочини росіян.

До архіву можна надсилати аудіо та відео про війну, які незабаром опублікують у вільному доступі.

Архів створено командою ГО "Докудейз", яка має мережу регіональних партнерів та керівників кіноклубів по всій Україні.

Команда архіву буде накопичувати, верифікувати та систематизувати великі обсяги відео, аби свідчення злочинів не загубилися у потоках інформації.

 Фото: SV_zt/Depositphotos

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Наразі отримати доступ до перегляду матеріалів можна лише за запитом, однак до архіву можна подати свої матеріали на сайті проєкту.

"Архів війни – об'єднана база відео та аудіоматеріалів про війну в Україні. Ми зберігаємо та упорядковуємо воєнну хроніку. Мільйони людей стали жертвами та свідками численних злочинів", – розповідають в ГО "Докудейз".

За допомогою найпростіших засобів документування, свідчення про злочини росіян зроблять видимими, що дозволить покарати винних, а також розповісти світові про життя під час війни.

Зокрема, активісти збирають матеріали, які висвітлюють життя й побут під час війни, опір цивільного населення агресору, евакуацію чи досвід перебування у бомбосховищах, руйнування, насилля.

Автори архіву гарантують  повну конфіденційність людям, які надсилатимуть матеріали.

"Архів побудований згідно з міжнародними стандартами використання матеріалів як доказів у Міжнародному кримінальному суді. База даних має сертифікацію безпек від несанкціонованого доступу, а також декілька резервних копій, розташованих за межами України", – кажуть в ГО "Докудейз".

Частиною архіву також стануть інтервʼю зі свідками воєнних злочинів та подій.

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