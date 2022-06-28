Захисні сітки та спостережні вишки: в Одесі хочуть облаштувати безпечні ділянки на пляжах

В Одесі планують облаштувати безпечні ділянки на пляжах біля моря.
На них будуть встановлені захисні сітки та додаткові спостережні вишки, заявив міський голова Генадій Труханов.
"До Одеси вже за звичкою багато хто їде влітку відпочивати. Люди йдуть до моря, порушуючи заборону і наражаючи своє життя на небезпеку", – каже він.
За словами мера, кількість охочих засмагати і купатися в морі велика і зростає з кожним днем.
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"Стримати таку кількість людей неможливо навіть силами Нацполіції, патрульної поліції та муніципальної варти", – говорить мер.
Труханов каже, що сітки будуть захищати відпочиваючих від мін, які може викинути на берег.
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Нагадаємо, в Одеській області наприкінці травня на пляжі від вибуху міни в морські воді загинув відпочивальник.
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У ДСНС наполегливо рекомендують не купатися в морі на території Одещини і не відвідувати пляжі.