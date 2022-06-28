Кембриджський університет запустив пакет підтримки для українців

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 червня 2022

Кембриджський університет запустив пакет підтримки для студентів і науковців, які виїхали з України через напад РФ.

Насамперед університет оплатить житло більш ніж 30 студентам і науковцям з України, які зможуть продовжити навчання та дослідження у Кембриджі.

Кембридж фінансуватиме клінічне стажування для студентів-медиків, а також допомогу для вчених, які досі працюють в Україні.

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Про це повідомляє Кембриджський університет, а також Міністерство освіти і науки.

"Фонд допомоги постраждалим студентам, які зараз навчаються в Кембриджі, вже надає допомогу, а в рамках пакету підтримки розробляються плани збільшення можливостей для навчання евакуйованих українських школярів", – додають у Кембриджі.

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 Фото: GBP27/Depositphotos

Ініціативу розробили в партнерстві з українськими університетами та Урядом.

"Від початку вторгнення університет співпрацює з лідерами освіти в Україні, щоб підтримати вчених і студентів, чиє життя було розірвано гуманітарною трагедією…

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Наша спільнота готова робити все можливе, щоб підтримати Україну в умовах війни", – каже проректор університету Стівен Туп.

Також 28 червня Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував низку заходів для підтримки українських науковців, розповідає Сергій Шкарлет.

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Британський уряд планує збільшити фінансування програми Researchers at Risk Fellowship у 4 рази. 

Понад 130 українських науковців отримають підтримку в межах програми, що стартувала в березні. 

Спочатку на програму виділили 3 млн фунтів стерлінгів, а сьогодні оголосили про додаткові 9,8 млн.

За стипендіальною програмою українським дослідникам платитимуть зарплати і покриватимуть витрати на проживання до 2 років. 

Згодом науковці зможуть повернутися додому.

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