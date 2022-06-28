Кембриджський університет запустив пакет підтримки для українців

Кембриджський університет запустив пакет підтримки для студентів і науковців, які виїхали з України через напад РФ.
Насамперед університет оплатить житло більш ніж 30 студентам і науковцям з України, які зможуть продовжити навчання та дослідження у Кембриджі.
Кембридж фінансуватиме клінічне стажування для студентів-медиків, а також допомогу для вчених, які досі працюють в Україні.
Про це повідомляє Кембриджський університет, а також Міністерство освіти і науки.
"Фонд допомоги постраждалим студентам, які зараз навчаються в Кембриджі, вже надає допомогу, а в рамках пакету підтримки розробляються плани збільшення можливостей для навчання евакуйованих українських школярів", – додають у Кембриджі.
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Ініціативу розробили в партнерстві з українськими університетами та Урядом.
"Від початку вторгнення університет співпрацює з лідерами освіти в Україні, щоб підтримати вчених і студентів, чиє життя було розірвано гуманітарною трагедією…
Наша спільнота готова робити все можливе, щоб підтримати Україну в умовах війни", – каже проректор університету Стівен Туп.
Також 28 червня Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував низку заходів для підтримки українських науковців, розповідає Сергій Шкарлет.
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Понад 130 українських науковців отримають підтримку в межах програми, що стартувала в березні.
Спочатку на програму виділили 3 млн фунтів стерлінгів, а сьогодні оголосили про додаткові 9,8 млн.
За стипендіальною програмою українським дослідникам платитимуть зарплати і покриватимуть витрати на проживання до 2 років.
Згодом науковці зможуть повернутися додому.
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