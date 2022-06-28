У ботсаду Києва виявили боєприпаси часів Другої світової

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
8019
28 червня 2022

У Києві на території Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка виявили боєприпаси часів Другої світової війни.

У ботсаду знайшли 6 снарядів та гранату Ф-1, повідомляє Київська міська держадміністрація.

Вибухонебезпечні предмети виявили піротехніки КАРС 28 червня.

Реклама:

Боєприпаси були розташовані поблизу Оглядової гори, на глибині до 30 сантиметрів. 

Читайте також: Обережно: міни! Як і коли можна безпечно повернутися додому

 Фото: Qypchak/Wikipedia

"Усього в період із 24 травня до 28 червня піротехніки КАРС здійснили 26 виїздів на територію Національного ботанічного саду імені М. Гришка та обстежили майже 65 га площі", – кажуть у КМДА.

Нагадаємо, у ДСНС показали 9 поширених видів вибухонебезпечних предметів, які розкидають російські окупанти в Україні.

А у Мінреінтеграції показали комікс для дітей про мінну безпеку.

Реклама:

Читайте також: Учені знайшли есмінець ВМС США часів Другої світової на рекордній глибині


Реклама:


Реклама:
 3262
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2600
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3237
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат