У ботсаду Києва виявили боєприпаси часів Другої світової

У Києві на території Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка виявили боєприпаси часів Другої світової війни.

У ботсаду знайшли 6 снарядів та гранату Ф-1, повідомляє Київська міська держадміністрація.

Вибухонебезпечні предмети виявили піротехніки КАРС 28 червня.

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Боєприпаси були розташовані поблизу Оглядової гори, на глибині до 30 сантиметрів.

Фото: Qypchak/Wikipedia

"Усього в період із 24 травня до 28 червня піротехніки КАРС здійснили 26 виїздів на територію Національного ботанічного саду імені М. Гришка та обстежили майже 65 га площі", – кажуть у КМДА.

Нагадаємо, у ДСНС показали 9 поширених видів вибухонебезпечних предметів, які розкидають російські окупанти в Україні.

А у Мінреінтеграції показали комікс для дітей про мінну безпеку.

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