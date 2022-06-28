На Рівненщині чоловік відрізав зайцю голову на камеру. Поліція відкрила провадження

На Сарненщині Рівненської області чоловік відрізав голову зайцю, а його друг зняв це на відео і виклав у TikTok.
Відео зі знущанням помітили правоохоронці, повідомляє Національна поліція Рівненської області та ZAXID.NET.
Вони відкрили кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу – жорстоке поводження з тваринами.
Читайте також: Поліція взяла під варту чоловіка, який жорстко вбив павича на Буковині
|Скріншот відео з Telegram-каналу "Рівне 1283"/ZAXID.NET
Поліція з’ясувала, що ввечері 25 червня п’ятеро жителів селища Степань, серед яких двоє неповнолітніх, їхали на мотоциклах.
Дорогою 19-річний чоловік наїхав на зайця – на жаль, тварина загинула.
Після цього чоловік відрізав зайцю голову, а його 17-річний товариш зняв це на відео та опублікував у Tiktok, пише ZAXID.NET.
Читай також:
"Парубки розповіли, що хотіли приготувати тварину. Втім, чому знімали та поширювали такий контент, пояснити не змогли", – кажуть правоохоронці.
Слідчі розпочали досудове розслідування.
"Поліціянти Сарненського районного відділу поліції встановили всіх учасників події. Зокрема й особу, яка опублікувала відео: неповнолітній щиро розкаюється та співпрацює зі слідством", – кажуть правоохоронці.
Читайте також: У Ворзелі окупанти залишили по собі підвішені на мотузку курячі голови – зоозахисники
Фото обкладинки: EcoPic/Depositphotos