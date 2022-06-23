Поліція взяла під варту чоловіка, який жорстко вбив павича на Буковині

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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23 червня 2022

Хлопця, який жорстоко вбив павича на Буковині, взяли під варту без права внесення застави на 60 діб.

Апеляційний суд скасував попереднє рішення про арешт, за яким до цього чоловік мав бути під домашнім арештом, повідомили в місцевій прокуратурі.

18-річний Костянтин Урсулін з села Карапчі Чернівецької області напідпитку познущався з павича, схопивши його за шию і вдаривши об землю.

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Свої розваги хлопець у компанії друзів записав на відео, а птах від отриманих травм помер.

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 П’яний чоловік схопив павича за шию та кілька разів вдарив його об землю. Скріншот із відео

Згодом з'ясувалось, що порушник заздалегідь придбав павича для цієї розваги.

Після цього активісти з UAnimals звернулись до поліції Чернівецької області, яка відкрила кримінальну справу за жорстоке поводження з тваринами.

Тепер 18-річному юнаку загрожує до 8 років за ґратами.

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