Безкоштовна ІТ-освіта: Мінцифра запускає навчання для українців

Кабмін запускає проєкт "IT Generation", у рамках якого українців без досвіду роботи навчатимуть програмуванню.
В уряді сподіваються таким чином збільшити частку ІТ у ВВП України до 10%.
Як розповіли в Міністерстві цифрової трансформації, навчання буде безкоштовним для людей без досвіду роботи в ІТ та професії.
Зареєструватись на навчання зможуть українці віком від 21 до 60 років.
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|Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos
На початковому етапі за ІТ-спеціальностям планують навчати тисячу українців, усього планується безкоштовно навчити близько 60 тисяч українців.
У липні Мінцифра має оголосити набір шкіл на програму, а в серпні можна буде подати заявку та розпочати навчання.
Учні обиратимуть із 11 ІТ-напрямів: FrontEnd, QA, Java, Python, Project/Product Management, Digital Marketing тощо.
Дізнатись більше про проєкт можна на сайті за посиланням.
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