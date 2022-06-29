Безкоштовна ІТ-освіта: Мінцифра запускає навчання для українців

Кабмін запускає проєкт "IT Generation", у рамках якого українців без досвіду роботи навчатимуть програмуванню.

В уряді сподіваються таким чином збільшити частку ІТ у ВВП України до 10%.

Як розповіли в Міністерстві цифрової трансформації, навчання буде безкоштовним для людей без досвіду роботи в ІТ та професії.

Зареєструватись на навчання зможуть українці віком від 21 до 60 років.

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На початковому етапі за ІТ-спеціальностям планують навчати тисячу українців, усього планується безкоштовно навчити близько 60 тисяч українців.

У липні Мінцифра має оголосити набір шкіл на програму, а в серпні можна буде подати заявку та розпочати навчання.

Учні обиратимуть із 11 ІТ-напрямів: FrontEnd, QA, Java, Python, Project/Product Management, Digital Marketing тощо.

Дізнатись більше про проєкт можна на сайті за посиланням.