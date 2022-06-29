На карті світу МОН знайшло Турцію і Словакію та забуло про український Крим. ФОТО

Міністерство освіти і науки у дописі про країни, у яких можна скласти спрощене ЗНО, опублікувало карту світу, на якій були такі країни, як-от "Турція" та "Словакія".

На це звернула увагу народна депутатка Інна Совсун.

Відповідно до правил українського правопису, назви цих країн правильно писати так: "Туреччина" та "Словаччина".

Крім того, на опублікованій мапі МОН зобразило Україну без Криму.

Мапа світу, яку відомство прибрало з допису на офіційній сторінці у соцмережі. Скриншот: Інна Совсун

На думку Совсун, макет для інфографіки у відомстві могли взяти з російських сайтів.

"Так буває, коли береш макет для картинки з pociйських сайтів, бо так простіше", – зауважила нардепка.

Правильна мапа світу на інфографіці МОН

Також вона припускає, що співробітник відомства, який створював інфографіку до допису, "гуглив російською".

Наразі на офіційній сторінці МОН у Facebook розміщена виправлена інфографіка з українським Кримом та Туреччиною і Словаччиною, карту з неправильними назвами та кордонами України прибрали.

Нагадаємо, нещодавно міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що служить у добровольчому формуванні територіальної оборони.