На карті світу МОН знайшло Турцію і Словакію та забуло про український Крим. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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29 червня 2022

Міністерство освіти і науки у дописі про країни, у яких можна скласти спрощене ЗНО, опублікувало карту світу, на якій були такі країни, як-от "Турція" та "Словакія".

На це звернула увагу народна депутатка Інна Совсун.

Відповідно до правил українського правопису, назви цих країн правильно писати так: "Туреччина" та "Словаччина".

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Крім того, на опублікованій мапі МОН зобразило Україну без Криму.

Мапа світу, яку відомство прибрало з допису на офіційній сторінці у соцмережі. Скриншот: Інна Совсун

На думку Совсун, макет для інфографіки у відомстві могли взяти з російських сайтів.

"Так буває, коли береш макет для картинки з pociйських сайтів, бо так простіше", – зауважила нардепка.

Правильна мапа світу на інфографіці МОН

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Також вона припускає, що співробітник відомства, який створював інфографіку до допису, "гуглив російською".

Наразі на офіційній сторінці МОН у Facebook розміщена виправлена інфографіка з українським Кримом та Туреччиною і Словаччиною, карту з неправильними назвами та кордонами України прибрали. 

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Нагадаємо, нещодавно міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що служить у добровольчому формуванні територіальної оборони.

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