"Плагіат є плагіат": Шкарлет прокоментував слова Зеленського про питання доброчесності

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 червня 2022

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет вкотре заперечив плагіат у своїх наукових роботах та заявив, що плагіат лишається таким незалежно від обставин. 

Так Шкарлет в інтерв’ю Суспільному прокоментував слова Зеленського, який заявив, що проблема причетності міністра освіти й науки до плагіату не є нагальною.

"Плагіат є плагіат що під час війни, що під час мирного часу. Можливо, це питання потрібно не мені задати. Я завжди казав і кажу, що в мене плагіату немає. Про це є два рішення суду в підтвердження", – сказав Шкарлет.

Раніше Зеленський заявляв, що звинувачення Шкарлета у плагіаті "не на часі". Депутати, науковці та інші українці неоднозначно відреагували на слова президента.

 Фото: Міністерство освіти і науки

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти знайшло плагіат в наукових роботах Шкарлета.

Проте у квітні 2021 року суд постановив, що факт плагіату шукали незаконно. 

Водночас факт плагіату не спростували. 

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