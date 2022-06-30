На Хмельниччині винесли вирок вчителю, який зберігав дитячу порнографію

Яна Осадча журналіст
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30 червня 2022

У Хмельницькій області суд виніс вирок вчителю, який завантажував та зберігав дитячу порнографію.

Йому дали 2 роки умовно з іспитовим строком і на такий же термін позбавили права обіймати посади, пов’язані з вихованням та навчанням дітей, повідомили в обласній прокуратурі.

"Вчитель одного із навчальних закладів на території Шепетівського району за допомогою мережі інтернет закачав на свій ноутбук "пікантні" відео. Виявлено ці матеріали під час обшуку помешкання чоловіка та огляду його комп’ютерної техніки", –  кажуть у відомстві.

Місцевому мешканцю висунили обвинувачення за ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України: умисне одержання доступу та зберігання дитячої порнографії.

 Фото: SergPoznanskiy/Depositphotos

Під час розгляду справи педагог свою вину визнав та розкаявся у вчиненому.

Нагадаємо, на Львівщини судили директора школи, який отримував зарплату за п'ятьох неіснуючих працівників.

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