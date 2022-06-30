Негативний успіх: у соцмережах відреагували на відступ росіян зі Зміїного

Яна Осадча журналіст
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30 червня 2022

Після того, як Збройні сили України вибили росіян з острова Зміїний, у Міноборони окупантів зробили заяву, яка насмішила українців.

Відступ росіян з острова назвали "кроком доброї волі", мовляв, "друга армія світу" виконала там завдання і "не дозволить Києву спекулювати на темі неможливості вивезення зерна".

У соціальних мережах стали з’являтися меми, автори яких "розшифрували" послання російського відомства.

Евакуації росіян з острова передували кілька ударів по їхніх позиціях з боку українських військових.

 Відчуття росіян на Зміїному
Користуйтесь україно-російським перекладачем. Автор: Volodimyr Vovk
 Як це було насправді. Автор: Nataliia Bushkovska

"Офіційні" джерела РФ продовжують нести маячню, в яку важко повірити.

 Ілюстрація:ІМІ
 "Жест доброї волі" на рингу. Автор: Андрій Фріл

Деякі користувачі вважають відступ росіян зі Зміїного просто "негативним" або "від’ємним" успіхом.

 Успіх тільки навпаки
 "Продовжують негативно контролювати"

І, звісно, більшість дописувачів з нетерпінням чекає, коли Путін і росіяни зроблять остаточний "крок доброї волі" і заберуться геть з нашої землі.

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 Чекаємо на таку новину
 По добрій волі нехай крокує
 Іллюстрація: Максим Мошковский

А на могилах тих, хто бомбить українські міста та вбиває людей, користувачі пропонують написати наступну епітафію. 

 Іллюстрація: Olga Dovganich

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