Негативний успіх: у соцмережах відреагували на відступ росіян зі Зміїного

Після того, як Збройні сили України вибили росіян з острова Зміїний, у Міноборони окупантів зробили заяву, яка насмішила українців.

Відступ росіян з острова назвали "кроком доброї волі", мовляв, "друга армія світу" виконала там завдання і "не дозволить Києву спекулювати на темі неможливості вивезення зерна".

У соціальних мережах стали з’являтися меми, автори яких "розшифрували" послання російського відомства.

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Евакуації росіян з острова передували кілька ударів по їхніх позиціях з боку українських військових.

Відчуття росіян на Зміїному

Користуйтесь україно-російським перекладачем . Автор: Volodimyr Vovk

Як це було насправді. Автор: Nataliia Bushkovska

"Офіційні" джерела РФ продовжують нести маячню, в яку важко повірити.

Ілюстрація:ІМІ

"Жест доброї волі" на рингу. Автор: Андрій Фріл

Деякі користувачі вважають відступ росіян зі Зміїного просто "негативним" або "від’ємним" успіхом.

Успіх тільки навпаки

"Продовжують негативно контролювати"

І, звісно, більшість дописувачів з нетерпінням чекає, коли Путін і росіяни зроблять остаточний "крок доброї волі" і заберуться геть з нашої землі.

Чекаємо на таку новину

По добрій волі нехай крокує

Іллюстрація: Максим Мошковский

А на могилах тих, хто бомбить українські міста та вбиває людей, користувачі пропонують написати наступну епітафію.

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