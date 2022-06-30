Негативний успіх: у соцмережах відреагували на відступ росіян зі Зміїного

Після того, як Збройні сили України вибили росіян з острова Зміїний, у Міноборони окупантів зробили заяву, яка насмішила українців.
Відступ росіян з острова назвали "кроком доброї волі", мовляв, "друга армія світу" виконала там завдання і "не дозволить Києву спекулювати на темі неможливості вивезення зерна".
У соціальних мережах стали з’являтися меми, автори яких "розшифрували" послання російського відомства.
Евакуації росіян з острова передували кілька ударів по їхніх позиціях з боку українських військових.
|
| Відчуття росіян на Зміїному
"Офіційні" джерела РФ продовжують нести маячню, в яку важко повірити.
|
| Ілюстрація:ІМІ
Деякі користувачі вважають відступ росіян зі Зміїного просто "негативним" або "від’ємним" успіхом.
|
| Успіх тільки навпаки
|
| "Продовжують негативно контролювати"
І, звісно, більшість дописувачів з нетерпінням чекає, коли Путін і росіяни зроблять остаточний "крок доброї волі" і заберуться геть з нашої землі.
Читайте також: "Отріцатєльно встал": реакції українців на падіння патріарха Кирила
|
| Чекаємо на таку новину
|
| По добрій волі нехай крокує
А на могилах тих, хто бомбить українські міста та вбиває людей, користувачі пропонують написати наступну епітафію.
|
| Іллюстрація: Olga Dovganich
Читайте також: Наступні – "ядерка" й армія США: меми українців про донати Притулі на Байрактари