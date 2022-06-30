Гостомельська, Героїв Маріуполя та Херсонська: у львівській громаді перейменували 19 вулиць

У Львові та ближніх до нього населених пунктах, які входять до громади, перейменували 19 вулиць. Зокрема, у місті тепер з’являться вулиця Героїв Маріуполя, Херсонська та Гостомельська.
Таке рішення ухвалили на сесії міської ради, повідомляє міський голова Андрій Садовий.
За словами мера, вулиці перейменували у рамках дерусифікації.
"Це тільки початок", – каже він.
|У Львові перейменували 8 вулиць
Міський голова також опублікував перелік старих та нових назв вулиць у Львові, місті Винники та селищі міського типу Рудне.
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Таким чином, вулиця російсього письменника Льва Толстого тепер буде носити і’мя Кардинала Гузара. Вулиця російського художника Брюлова стане Героїв Маріуполя.
Замість вулиці революціонера Кибальчича буде вулиця Херсонська. Дві невеликі вулиці біля аеропорту, які раніше називалися Дагестанська і Чуваська, стали Гостомельською та Чорнобаївською.
В смт. Рудне вулицю імені космонавта Юрія Гагаріна перейменували на честь американської співачки українського походження Квітки Цісик.
У Львові перейменують 8 вулиць:
- вул. Л. Толстого - вул. Кардинала Гузара;
- вул. К. Брюлова – вул. Ірини Калинець;
- вул. П. Козланюка – вул. Героїв Маріуполя;
- вул. І. Сєченова – вул. Шумлянських;
- вул. М. Некрасова – вул. Юрія Руфа (Юрія Дадака);
- вул. Кибальчича – вул. Херсонська;
- вул. Дагестанська – вул. Гостомельська;
- вул. Чуваська – вул. Чорнобаївська.
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