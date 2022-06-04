У Ватикані випустили спеціальну срібну монету, присвячену Україні

Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив ексклюзивну монету вартістю 50 євро і вагою 23 грами на підтримку України.
Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.
"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України", – каже він.
Весь прибуток від продажу монети Папа Франциск передасть на допомогу Україні.
|Весь прибуток від продажу монети Папа Франциск передасть на допомогу Україні
|На одному боці монети зображений голуб миру, а на іншій – українські біженці, які тікають від війни
Автори монети: Орієтта Россі и Даніела Лонго.
На одному боці монети зображений голуб миру, а на іншій – українські біженці, які тікають від війни.
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Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що розглядає можливість візиту до столиці України попри війну Росії.
Раніше у Іспанії випустили марку з українським прапором, а адміністрація президента США присвятила дві пам'ятні монети з серії "Історичні моменти" Україні та її президенту Володимиру Зеленському.
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