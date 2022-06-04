У Ватикані випустили спеціальну срібну монету, присвячену Україні

Яна Осадча журналіст
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4 червня 2022

Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив ексклюзивну монету вартістю 50 євро і вагою 23 грами на підтримку України.

Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

"Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України", – каже він.

Весь прибуток від продажу монети Папа Франциск передасть на допомогу Україні.

 Весь прибуток від продажу монети Папа Франциск передасть на допомогу Україні
 На одному боці монети зображений голуб миру, а на іншій – українські біженці, які тікають від війни

Автори монети: Орієтта Россі и Даніела Лонго.

На одному боці монети зображений голуб миру, а на іншій – українські біженці, які тікають від війни.

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що розглядає можливість візиту до столиці України попри війну Росії.

Раніше у Іспанії випустили марку з українським прапором, а адміністрація президента США присвятила дві пам'ятні монети з серії "Історичні моменти" Україні та її президенту Володимиру Зеленському.  

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