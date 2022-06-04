Прапор України, який майорів над "Азовсталлю", передали до київського музею

Прапор України, який майорів над "Азовсталлю" у Маріуполі, передали до Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Прапор стане частиною експозиції "Україна – розп’яття", яка розгорнута у музеї, повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Прапор був врятований разом з пораненими воїнами.

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До музею прапор передав начальник ГУР генерал-майор Кирило Буданов та захисники Маріуполя. На заході були присутні дружини воїнів, які знаходилися на "Азовсталі", а наразі перебувають у російському полоні.

Прострелений прапор, який майорів над "Азовсталлю"

У церемонії взяли участь поранені воїни та дружини захисників Маріуполя

"Під час церемонії передачі Прапора керівник вітчизняної воєнної розвідки висловив упевненість, що настане час, коли цей прапор, уже як музейний експонат, знову побуває у вільному українському місті Маріуполь", – кажуть у відомстві.

Нагадаємо, шафу з півником, які вцілілі у Бородянці і стали символом стійкості українців, передали до Національного музею Революції Гідності.

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