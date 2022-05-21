Останній день на "Азовсталі": захисник поділився прощальним відео з Маріуполя

Голова пресслужби полку "Азов" Дмитро Козацький з позивним "Орест" створив короткий фільм-прощання про останній день на "Азовсталі".
Боєць зафільмував життя на розтрощеному меткомбінаті за день до того, як військових вивели на тимчасово окуповані території для майбутнього обміну.
Фільм-прощання опублікувало об'єднання BABYLON'13 на YouTube.
"Орест, голова пресслужби полку "Азов" перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя.
Напередодні свого виходу з вщент розтрощеного заводу, він зняв щемкий фільм-прощання", – пише BABYLON'13.
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Це відео увійшло у їхній цикл фільмів "Фортеця Маріуполь", побудованих на відеодзвінках до воїнів, які перебували в оточенні на "Азовсталі".
Раніше Дмитро Козацький, якого називали "очима Азовсталі", ділився неймовірними фото захисників Маріуполя.
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Перед виходом із території меткомбінату він опублікував свої роботи у найкращій якості та попросив надсилати їх на фотоконкурси.
Кадри, відзняті "Орестом", облетіли українські та світові видання.
Він фільмував захисників, які в нелюдських умовах і з тяжкими пораненнями продовжували тримати оборону "Азовсталі". Боєць провів у Маріуполі 84 дні.
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Нагадаємо, бійці полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліціянти захищали Маріуполь майже 3 місяці.
Сім’ї оборонців просили провести процедуру екстракшн – евакуацію на територію третьої сторони.
У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання, а командирам підрозділів віддали наказ зберегти життя особового складу.
Після цього військових почали евакуювати з території меткомбінату на окуповану територію, щоб повернути за обміном після лікування.