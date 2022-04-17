"Треба зберегти баланс": у ВР заявили, що йде дискусія про скорочення російськомовних класів

Під час війни питання видалення творів російських авторів зі шкільної програми та скорочення російськомовних класів в Україні постали особливо гостро.

У Міністерстві освіти і науки працює експертна комісія, яка має вирішити, що робити з російськими творами, повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону голова комітету Верховної Ради питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Те, що треба вичищати, що несе пропагандистську в собі частинку, – це звичайно будемо робити. Те, що є класикою, – то, напевно, варто вивчати", – вважає Бабак.

За його словами, всю шкільну програму серйозно переглянуть. При цьому зміни стосуватимуться не лише літератури, але й історії.

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"Тому зараз буде переглядатися шкільна програма, для цього є величезні і дуже фахові експертні групи в міністерстві освіти", – розповів депутат.

Водночас довкола питання скорочення російськомовних класів наразі триває дискусія, зауважив Бабак. Підкреслив, що треба "вберегти баланс", аби не порушувати права нацменшин.

"Я думаю, що ми будемо говорити про це і з народними депутатами, міністерством освіти.

Але ми мусимо розуміти, що це все одно національна меншина, яка є в Україні, і теж треба вберегти баланс, щоб не порушувати права дітей, якщо вони не знають іншої мови", – наголосив Бабак.

При цьому депутат переконаний, що Росія, ведучи агресивну війну, зробила "все можливе для розвитку української мови", адже громадяни почали масово розмовляти державною мовою.

"Я сподіваюсь, російської мови стане менше", – наголосив Бабак.

Крім того, голова профільного комітету ВР додав, що Росія з початку війни пошкодила 1071 навчальний заклад, 95 з яких – зруйновані повністю. Загалом війна завдала українській освіті понад 5 млрд доларів збитків.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов назвав умову, за якої у школах можуть навчати дітей російською мовою – згода всіх батьків у класі.

При цьому Уповноважений додав: "Якщо ми погоджуємося на викладання російської мови, кожен урок має починатися словами "Россия – страна-агрессор. Путин – военный преступник. Россия виновна в геноциде украинского народа".

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