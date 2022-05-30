Замість останнього дзвоника – сирена: Зеленський показав фото зруйнованих закладів освіти

Президент України Володимир Зеленський виклав фото зруйнованих та пошкоджених окупантами українських закладів освіти.
"Цьогоріч замість останнього дзвоника – звук сирени", – написав він.
За даними президента, понад 1,8 тис. освітніх закладів по всій Україні постраждали від дій окупантів.
"Розбиті вікна, понівечені парти. У шкільних класах життя застигло ще 23 лютого.
Але, як би не було складно зараз, українців неможливо зламати. Ми будемо боротися, розвиватися, навчатися. Заради свободи й нашої майбутньої перемоги", – зазначив президент.
|Руїни школи і калюжа
|Уламок ракети біля навчального закладу
|Прострелений спортсмен на шкільному паркані
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|Сучасний Апокаліпсис
|Шкільний підручник на уламках
|Понад 1,8 тис. освітніх закладів по всій Україні постраждали від дій окупантів
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|Життя триває
|Замість останнього дзвоника – звук сирени
В коментарях українці додають ще фото зруйнованих шкіл у різних регіонах країни.
|13 школа м. Сєвєродонецьк наприкінці березня
|Прибузька школа, Миколаївська область
|Місто Ізюм, Харківська область
Нагадаємо, цьогоріч для українських випускників пролунав останній дзвоник онлайн.
Також наразі невідомо, чи підуть українські учні до шкіл 1 вересня. У Міністерстві освіти кажуть, що, ймовірно, відкриються лише обладнані сховищами школи.
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