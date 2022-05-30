Замість останнього дзвоника – сирена: Зеленський показав фото зруйнованих закладів освіти

Президент України Володимир Зеленський виклав фото зруйнованих та пошкоджених окупантами українських закладів освіти.

"Цьогоріч замість останнього дзвоника – звук сирени", – написав він.

За даними президента, понад 1,8 тис. освітніх закладів по всій Україні постраждали від дій окупантів.

"Розбиті вікна, понівечені парти. У шкільних класах життя застигло ще 23 лютого.

Але, як би не було складно зараз, українців неможливо зламати. Ми будемо боротися, розвиватися, навчатися. Заради свободи й нашої майбутньої перемоги", – зазначив президент.

Руїни школи і калюжа

Уламок ракети біля навчального закладу

Прострелений спортсмен на шкільному паркані

Сучасний Апокаліпсис

Шкільний підручник на уламках

Понад 1,8 тис. освітніх закладів по всій Україні постраждали від дій окупантів

Життя триває

Замість останнього дзвоника – звук сирени

В коментарях українці додають ще фото зруйнованих шкіл у різних регіонах країни.

13 школа м. Сєвєродонецьк наприкінці березня

Прибузька школа, Миколаївська область

Місто Ізюм, Харківська область

Нагадаємо, цьогоріч для українських випускників пролунав останній дзвоник онлайн.

Також наразі невідомо, чи підуть українські учні до шкіл 1 вересня. У Міністерстві освіти кажуть, що, ймовірно, відкриються лише обладнані сховищами школи.