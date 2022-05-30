Замість останнього дзвоника – сирена: Зеленський показав фото зруйнованих закладів освіти

Яна Осадча журналіст
5729
30 травня 2022

Президент України Володимир Зеленський виклав фото зруйнованих та пошкоджених окупантами українських закладів освіти.

"Цьогоріч замість останнього дзвоника – звук сирени",написав він.

За даними президента, понад 1,8 тис. освітніх закладів по всій Україні постраждали від дій окупантів.

Реклама:

"Розбиті вікна, понівечені парти. У шкільних класах життя застигло ще 23 лютого.

Але, як би не було складно зараз, українців неможливо зламати. Ми будемо боротися, розвиватися, навчатися. Заради свободи й нашої майбутньої перемоги", – зазначив президент.

 Руїни школи і калюжа
 Уламок ракети біля навчального закладу
 Прострелений спортсмен на шкільному паркані

Читайте також: Зруйновані школи, тиск на вчителів та заборона української: омбудсмен заявив про освітній геноцид

 Сучасний Апокаліпсис
 Шкільний підручник на уламках
Понад 1,8 тис. освітніх закладів по всій Україні постраждали від дій окупантів

Читайте також: Чи потрібно вчителям терміново повертатись в Україну? Пояснює освітній омбудсмен

 Життя триває
 Замість останнього дзвоника – звук сирени

В коментарях українці додають ще фото зруйнованих шкіл у різних регіонах країни.

 13 школа м. Сєвєродонецьк наприкінці березня
 Прибузька школа, Миколаївська область
 Місто Ізюм, Харківська область

Нагадаємо, цьогоріч для українських випускників пролунав останній дзвоник онлайн.

Реклама:

Також наразі невідомо, чи підуть українські учні до шкіл 1 вересня. У Міністерстві освіти кажуть, що, ймовірно, відкриються лише обладнані сховищами школи.

Читайте також: Спасибі, що не втік: як українці відреагували на слова Зеленського про плагіат Шкарлета


Реклама:


Реклама:
 2380
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2532
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3204
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат