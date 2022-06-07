Окупанти у Маріуполі використовують дітей для пропаганди – радник мера

Російська окупаційна "влада" у Маріуполі під тиском примушує освітян записувати пропагандистські відео із залученням дітей.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

У такий спосіб загарбники готуються до "дня Росії", що в РФ відзначають 12 червня.

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"Окупаційна влада міста дала вказівку вчителям, робітникам дитячих центрів та дитячих садочків (тих, що запустили) до "дня Росії" 12 червня забезпечити відеозапис співу дітьми гімну РФ та "молодих республік", – розповідає Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, росіяни збираються активно поширювати відеозаписи з українськими дітьми та педагогами, які нібито "радіють" їм.

"Відеозаписи будуть масово поширювати на підтвердження "радості приходу Росії" флешмобом "ми чекали 8 років", – заявляє Андрющенко.

При цьому у разі відмови співпрацювати з окупантами та виконувати їхні вказівки педагогам загрожує арешт та виключення їхніх сімей зі списків на отримання гуманітарної допомоги.

"Примус дітей до пропаганди – які ще межі нацизму вигадають росіяни в Маріуполі заради картинки?" – наголошує Петро Андрющенко.

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Нагадаємо, радник мера Маріуполя раніше розповідав, як місто живе в окупації: гуманітарну допомогу скоротили, а у чергу за питною водою люди вимушені записуватися мінімум за два дні.