Окупанти у Маріуполі використовують дітей для пропаганди – радник мера

Російська окупаційна "влада" у Маріуполі під тиском примушує освітян записувати пропагандистські відео із залученням дітей.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

У такий спосіб загарбники готуються до "дня Росії", що в РФ відзначають 12 червня.

"Окупаційна влада міста дала вказівку вчителям, робітникам дитячих центрів та дитячих садочків (тих, що запустили) до "дня Росії" 12 червня забезпечити відеозапис співу дітьми гімну РФ та "молодих республік", – розповідає Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, росіяни збираються активно поширювати відеозаписи з українськими дітьми та педагогами, які нібито "радіють" їм.

"Відеозаписи будуть масово поширювати на підтвердження "радості приходу Росії" флешмобом "ми чекали 8 років", – заявляє Андрющенко.

При цьому у разі відмови співпрацювати з окупантами та виконувати їхні вказівки педагогам загрожує арешт та виключення їхніх сімей зі списків на отримання гуманітарної допомоги.

"Примус дітей до пропаганди – які ще межі нацизму вигадають росіяни в Маріуполі заради картинки?" – наголошує Петро Андрющенко.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя раніше розповідав, як місто живе в окупації: гуманітарну допомогу скоротили, а у чергу за питною водою люди вимушені записуватися мінімум за два дні.