У Маріуполі критична ситуація через масові поховання та відсутність питної води – головний санлікар

На окупованих територіях епідемічна ситуація є надзвичайно складною, а Маріуполю загрожує епідемія холери.

Ситуація ускладнюється через те, що Міністерство охорони здоров'я наразі не має повної інформації про епідемічний стан окупованих територій.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін 6 червня під час пресконференції.

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За словами Кузіна, особливо критичною є ситуація в Маріуполі через на масові поховання людей і відсутність доступу до питної води.

Фото: wasja /Depositphotos

"Доволі часто ми отримуємо інформацію про поховання в неналежних місцях, це може призводити до забруднення води, тому людям, які проживають на таких територіях, вкрай важливо приділяти увагу використанню води з колодязів і водогонів, її обов'язково потрібно піддавати термічній обробці", – заявив Кузін.

У МОЗ кажуть, що спалах епідемічних хвороб можна уникнути, однак ризики створюють антисанітарія, ситуація з водопостачанням і роботою водоочисних станцій, що потенційно може спровокувати поширення гострих інфекційних і кишкових інфекцій на окупованих територіях.

"Ризики будуть поступово збільшуватись, враховуючи температуру повітря, адже тепла погода може сприяти саме поширенню інфекційних хвороб", – сказав Кузін.

Також він підтвердив, що в Донецькій області і зокрема в Маріуполі дійсно великим є ризик епідемії холери.

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За словами санлікаря, на території області та в Маріуполі реєстрували спалах холери і раніше.

Кузін зазначив, що людям варто звертати увагу на основні симптоми холери та як реагувати на їх появу.

"Ми також розпочали з 1 червня посилений нагляд за усіма випадками холери або підозру на неї", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше у МОЗ озвучили епідемічні ризики для деокупованих територій, зокрема в Київській, Житомирській, Чернігівській і Сумській областях.