Новини з фронту і втрати: якої інформації не вистачає українцям? Опитування

Більшість опитаних українців отримують інформацію про політику і поточні події з соціальних медіа та месенджерів.

Це джерело вибрали 64% респондентів, йдеться в опитуванні Національного демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології.

На другому місці опинилося телебачення (61%), а на третьому (41%) – вебсайти.

24% респондентів отримують інформацію від друзів і родичів, 17% – слухають радіо, і лише 1% не цікавиться поточними подіями взагалі.

Більшість опитаних вважає, що інформації у різних джерелах достатньо.

13% українців бракує новин з фронту, 15% – інформації про втрати України у війні, а 4% – аналізу майбутнього України.

Зрештою, по 2% респондентів хочу отримувати більше інформації про розподіл гуманітарної допомоги, про мирні переговори, про плани післявоєнного відновлення, а також регіональні новини.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні.

Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 2 по 11 травня.

У телефонному опитуванні взяли участь 2500 респондентів.

Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке живе в Україні та користується мобільними телефонами.

Території, які були тимчасово окуповані до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження.

Середня похибка для національної вибірки не перевищує 3%.