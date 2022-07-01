Новини з фронту і втрати: якої інформації не вистачає українцям? Опитування 

Більшість опитаних українців отримують інформацію про політику і поточні події з соціальних медіа та месенджерів.
Це джерело вибрали 64% респондентів, йдеться в опитуванні Національного демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології.
На другому місці опинилося телебачення (61%), а на третьому (41%) – вебсайти.
24% респондентів отримують інформацію від друзів і родичів, 17% – слухають радіо, і лише 1% не цікавиться поточними подіями взагалі.
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Більшість опитаних вважає, що інформації у різних джерелах достатньо.
13% українців бракує новин з фронту, 15% – інформації про втрати України у війні, а 4% – аналізу майбутнього України.
Зрештою, по 2% респондентів хочу отримувати більше інформації про розподіл гуманітарної допомоги, про мирні переговори, про плани післявоєнного відновлення, а також регіональні новини.
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Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні.
Польові роботи виконав Київський міжнародний інститут соціології з 2 по 11 травня.
У телефонному опитуванні взяли участь 2500 респондентів.
Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке живе в Україні та користується мобільними телефонами.
Території, які були тимчасово окуповані до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження.
Середня похибка для національної вибірки не перевищує 3%.