У МОН оприлюднили список країн, де можна скласти спрощене ЗНО

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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29 червня 2022

Скласти національний мультипредметний тест можна буде в 57 містах 31 країни.

Пройти тестування в окремих країнах можна під час основної та додаткової сесії, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Ознайомитись із повним списком країн можна за посиланням.

На 28 червня для проходження мультитесту зареєстрували 159 тис. учасників, які вже підтвердили свою участь в основній сесії.

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 Фото: Syda_Productions/Depositphotos

З них понад 141,5 тис. абітурієнтів складатимуть тестування в Україні, а понад 17 тис. – за кордоном.

Нагадаємо, раніше у МОН розповіли, що випускники шкіл, які проживають на тимчасово окупованих територіях, матимуть можливість вступити до українських вишів без мультипредметного тесту

На окупованих територіях скласти тест буде неможливо.

Також з 25 червня потенційні учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту можуть дізнатися дані для входу на інформаційну сторінку учасника.

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