У МОН оприлюднили список країн, де можна скласти спрощене ЗНО

Скласти національний мультипредметний тест можна буде в 57 містах 31 країни.
Пройти тестування в окремих країнах можна під час основної та додаткової сесії, повідомили в Міністерстві освіти і науки.
Ознайомитись із повним списком країн можна за посиланням.
На 28 червня для проходження мультитесту зареєстрували 159 тис. учасників, які вже підтвердили свою участь в основній сесії.
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|Фото: Syda_Productions/Depositphotos
З них понад 141,5 тис. абітурієнтів складатимуть тестування в Україні, а понад 17 тис. – за кордоном.
Нагадаємо, раніше у МОН розповіли, що випускники шкіл, які проживають на тимчасово окупованих територіях, матимуть можливість вступити до українських вишів без мультипредметного тесту.
На окупованих територіях скласти тест буде неможливо.
Також з 25 червня потенційні учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту можуть дізнатися дані для входу на інформаційну сторінку учасника.
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