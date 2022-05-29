Затвердили особливий порядок вступу-2022 на медичні спеціальності

Для абітурієнтів, які цього року збираються подавати документи на медичні спеціальності в Україні, затвердили новий порядок вступу.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

В умовах війни виші зараховуватимуть студентів для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, в тому числі за спеціальностями галузі знань 22 "Охорона здоров’я", в особливому порядку.

Зокрема, цьогорічні випускники шкіл звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Крім того, абітурієнти можуть подавати не більше 5 заяв на місця державного і регіонального замовлення та до 20 заяв на "контракт".

Конкурс для майбутніх студентів медичних спеціальностей здійснюватиметься за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) з трьох предметів: української мови, математики та історії України.

Також абітурієнти можуть вступати до університетів з результатами ЗНО попередніх років – 2019-2021 – з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях). При цьому у МОЗ нагадали, що такі результати ЗНО можуть враховуватися тільки якщо різниця між НМТ та ЗНО з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

Розрахувати конкурсний бал (КБ) можна за такою формулою:

КБ = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ, де:

✅П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

✅ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього;

✅К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти з предметів НМТ, які для всіх дев’яти спеціальностей галузі знань 22 "Охорона здоров’я" становлять:

українська мова − 0,35;

математика − 0,4;

історія України − 0,25.

Для вступу на магістратуру зараховуються результати фахового іспиту.

Важливо: тепер для медичних спеціальностей не діють підвищені вимоги до мінімальної кількості балів зі вступних випробувань. Кожен університет у правилах прийому самостійно визначає конкурсний бал, з яким абітурієнт допускається до участі у конкурсі.

Для вступників на денну форму бакалаврату та магістратури реєстрація електронних кабінетів розпочинається 1 липня. Абітурієнти, які вступають з результатами НМТ, складеного з 1 по 18 липня, мають подати документи і заяви на вступ до вишу з 29 липня до 18:00 23 серпня.

Нагадаємо, національне мультидисциплінарне тестування проходитиме у три сесії:

основна − з 18 липня по 10 серпня;

додаткова − з 16 по 20 серпня;

спеціальна − з 12 по 16 вересня.

"Міністерство охорони здоров’я України запрошує всіх охочих вступати до лав майбутніх лікарів. Адже сьогодні професія лікаря − благородна і, головне, вкрай потрібна.

Наші лікарі − це справжні герої, які мужньо боронять наше життя і здоров’я та міцно тримають тил незламних захисників", − наголосили у МОЗ.

Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, у якому форматі цьогорічні випускники складатимуть спрощене ЗНО.