Український фігурист Віктор Петренко виступив на шоу дружини Пєскова в Сочі

Віцепрезидент Української федерації фігурного катання Віктор Петренко виступив на льодовому шоу в Сочі, незважаючи на війну РФ проти України.
Олімпійський чемпіон з фігурного катання зіграв одну з головних ролей у льодовому шоу "Аленький цветочек", яке поставила Тетяна Навка.
Навка є дружиною прессекретаря Володимира Путіна – Дмитра Пєскова, повідомляє Tribuna.com.
Вчинок Петренка засудив Національний олімпійський комітет України.
|Фото: Telegraf
"НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в льодових шоу у Сочі – на території країни-агресора, що веде жорстоку війну проти України.
Така поведінка, такий вчинок є неприпустимими для олімпійської спільноти України!" – написали у комітеті 10 липня.
Також Українська федерація фігурного катання видалила на сайті профіль фігуриста.
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Нагадаємо, 53-річний Віктор Петренко народився в Одесі.
На момент початку повномасштабного вторгнення РФ він перебував в Україні.
Петренко опублікував допис в Instagram зі словами "Ні війні" і більше не висловлювався щодо нападу Росії.
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