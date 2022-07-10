Український фігурист Віктор Петренко виступив на шоу дружини Пєскова в Сочі

Віцепрезидент Української федерації фігурного катання Віктор Петренко виступив на льодовому шоу в Сочі, незважаючи на війну РФ проти України.

Олімпійський чемпіон з фігурного катання зіграв одну з головних ролей у льодовому шоу "Аленький цветочек", яке поставила Тетяна Навка.

Навка є дружиною прессекретаря Володимира Путіна – Дмитра Пєскова, повідомляє Tribuna.com.

Вчинок Петренка засудив Національний олімпійський комітет України.

Фото: Telegraf

"НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в льодових шоу у Сочі – на території країни-агресора, що веде жорстоку війну проти України.

Така поведінка, такий вчинок є неприпустимими для олімпійської спільноти України!" – написали у комітеті 10 липня.

Також Українська федерація фігурного катання видалила на сайті профіль фігуриста.

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Нагадаємо, 53-річний Віктор Петренко народився в Одесі.

На момент початку повномасштабного вторгнення РФ він перебував в Україні.

Петренко опублікував допис в Instagram зі словами "Ні війні" і більше не висловлювався щодо нападу Росії.