Український фігурист Віктор Петренко виступив на шоу дружини Пєскова в Сочі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
29978
10 липня 2022

Віцепрезидент Української федерації фігурного катання Віктор Петренко виступив на льодовому шоу в Сочі, незважаючи на війну РФ проти України.

Олімпійський чемпіон з фігурного катання зіграв одну з головних ролей у льодовому шоу "Аленький цветочек", яке поставила Тетяна Навка.

Навка є дружиною прессекретаря Володимира Путіна – Дмитра Пєскова, повідомляє Tribuna.com.

Вчинок Петренка засудив Національний олімпійський комітет України.

 Фото: Telegraf

"НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в льодових шоу у Сочі – на території країни-агресора, що веде жорстоку війну проти України.

Така поведінка, такий вчинок є неприпустимими для олімпійської спільноти України!" – написали у комітеті 10 липня.

Також Українська федерація фігурного катання видалила на сайті профіль фігуриста.

Читайте також: Україна закликає заборонити спортсменам з РФ і Білорусі виступати під нейтральним прапором

Нагадаємо, 53-річний Віктор Петренко народився в Одесі.

На момент початку повномасштабного вторгнення РФ він перебував в Україні.

Петренко опублікував допис в Instagram зі словами "Ні війні" і більше не висловлювався щодо нападу Росії.

Читайте також: "Спорт поза політикою": український боксер Редкач виклав фото з росіянином Біволом




 15034
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: номінант "Оскара", новий "Тор", повернення скажених Середюків та інші фільми липня

Олександр Гусев
 25648
Суспільство

"Німці бояться бачити жахи війни". Історія підлітка, який в евакуації доносить правду про війну в Україні

Олена Буруль
 14109
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Вірш Шевченка від Дорофєєвої, кліп на тепловізор та інші українські музичні релізи червня-2022

Пилип Пухарєв

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Що там у кіно: номінант "Оскара", новий "Тор", повернення скажених Середюків та інші фільми липня

Олександр Гусев
Окупанти вбили 20-річну чемпіонку України зі спортивних танців 
Чотирилапий боєць: ЗСУ показали врятованого собаку Джека з Миколаєва
Український фігурист Віктор Петренко виступив на шоу дружини Пєскова в Сочі
Українець Олексій Новіков вдруге став найсильнішою людиною планети
Оце так "ящірка": у Києві врятували ігуану Бориса, який втік з дому. ФОТО
Суспільство

"Німці бояться бачити жахи війни". Історія підлітка, який в евакуації доносить правду про війну в Україні

Олена Буруль
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Вірш Шевченка від Дорофєєвої, кліп на тепловізор та інші українські музичні релізи червня-2022

Пилип Пухарєв