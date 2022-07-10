Чотирилапий боєць: ЗСУ показали врятованого собаку Джека з Миколаєва

У 123-й бригаді територіальної оборони ЗСУ служить чотирилапий "боєць" – пес на ім’я Джек.

Собаку знайшли на початку березня, коли росіяни обстрілювали аеродром Кульбакіне у Миколаєві.

Джек був голодний і брудний, тому охоче застрибнув у машину до військових.

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Історію порятунку собаки розповіла 123-тя бригада ТрО у Facebook.

"Джек класний. За чотири місяці війни він засвоїв "ази" військової служби і може поділитися великим життєвим досвідом будь з ким", – кажуть військові.

ЗСУ врятували голодного Джека у Миколаєві. Фото: 123 бригада ТрО ЗСУ

Джек знайшов нову сім’ю на початку березня.

"Приїхала нова зміна військовиків, і вже з автівки Пірс йому свиснув, запрошуючи. Без вагань наш герой застрибнув в автівку", – розповідають бійці.

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Вони припускають, що собаку просто відпустили господарі.

"Його шляхетність відображалася в очах, а неспроможність їсти з сміттєвих контейнерів – в шкірі і ребрах. Бруднючий пес, як і всі, ховався від вибухів", – кажуть бійці.

Шефство над Джеком взяв військовослужбовець з позивним Гриф

Пса назвали Джеком – на це ім'я він відразу відгукнувся.

Перший час собака хворів і адаптувався, але став улюбленцем військових і навіть сподобався командиру роти.

Потім шефство над Джеком взяв військовослужбовець з позивним Гриф.

Гриф планує забрати чотирилапого додому після війни

"Разом із Джеком ходили в наряди, навіть несли службу на бойовому чергуванні і в патрулі. Він дуже вдячний і розумний пес, я його балував.

На третій день Джек вже застрибнув на моє ліжко, я з ним ділився обідом. Тепер ми справжні друзі, після війни обов'язково заберу його додому, вже зараз готую морально маму", – каже військовий.

За словами бійця, зараз багато тварин допомагають військовим і наближають перемогу.

Чимало тварин втратили дім, тому про них потрібно дбати, додає Гриф.