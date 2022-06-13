У ДСНС показали світлини-переможці дитячого конкурсу малюнків пса Патрона

Яна Осадча журналіст
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13 червня 2022

У Державній службі надзвичайних ситуацій підбили підсумки конкурсу дитячих робіт із зображенням відомого пса-піротехніка Патрона.

Конкурс малюнків рятувальники оголосили в День захисту дітей 1 червня. Надсилати роботи можна було до 8 червня, а з 9-го розпочалося голосування за кращі малюнки.

Переможцям пообіцяли вручити м'яку іграшку у вигляді славетного пса.

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"Ми отримали неймовірну кількість яскравих і чудових робіт із зображенням нашого чотирилапого талісмана Патрона", – розповіли у ДСНС.

 Конкурс малюнків рятувальники оголосили в День захисту дітей 1 червня
 Переможцям пообіцяли вручити м'яку іграшку у вигляді славетного пса
 Організатори обрали 5 призерів конкурсу
 "Ми отримали неймовірну кількість яскравих і чудових робіт"
 Ця робота 8-річного хлопчика зібрала найбільше посмішок на сторінці ДСНС

Організатори обрали 5 призерів конкурсу і зазначили, що не всі учасники голосування дотримувалися правил, тому переможців визначили без урахування "накручених" голосів.

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Нагадаємо, що у Патрона є TikTok, де він "викладає" кумедні історії зі свого життя.

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