У ДСНС показали світлини-переможці дитячого конкурсу малюнків пса Патрона

У Державній службі надзвичайних ситуацій підбили підсумки конкурсу дитячих робіт із зображенням відомого пса-піротехніка Патрона.

Конкурс малюнків рятувальники оголосили в День захисту дітей 1 червня. Надсилати роботи можна було до 8 червня, а з 9-го розпочалося голосування за кращі малюнки.

Переможцям пообіцяли вручити м'яку іграшку у вигляді славетного пса.

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"Ми отримали неймовірну кількість яскравих і чудових робіт із зображенням нашого чотирилапого талісмана Патрона", – розповіли у ДСНС.

Конкурс малюнків рятувальники оголосили в День захисту дітей 1 червня

Переможцям пообіцяли вручити м'яку іграшку у вигляді славетного пса

Організатори обрали 5 призерів конкурсу

"Ми отримали неймовірну кількість яскравих і чудових робіт"

Ця робота 8-річного хлопчика зібрала найбільше посмішок на сторінці ДСНС

Організатори обрали 5 призерів конкурсу і зазначили, що не всі учасники голосування дотримувалися правил, тому переможців визначили без урахування "накручених" голосів.

Нагадаємо, що у Патрона є TikTok, де він "викладає" кумедні історії зі свого життя.

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