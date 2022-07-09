У Луцьку 72-річного тренера підозрюють у розбещенні неповнолітніх вихованок

У Луцьку поліція оголосила підозру 72-річному тренеру, який розбещував неповнолітніх підопічних.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

Під час слідства встановили, що чоловік з 2012 по 2021 роки вчиняв кримінальні правопорушення проти статевої свободи та недоторканності своїх вихованок.

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"Використовуючи авторитет та вплив, він принижував і залякував дівчат, змушував їх оголюватись та вчиняти непристойні дії. Розпусні дії сексуального характеру проти волі неповнолітніх влаштовував і в приміщенні тренувального закладу у Луцьку", – кажуть у поліції.

Під час обшуку слідчі виявили речові докази. Фото: Волинська прокуратура

Наразі відомо про 5 неповнолітніх потерпілих, які написали відповідні заяви до поліції.

Тренера звинувачують за ч.3 ст.153 Кримінального кодексу України (вчинення сексуального насильства щодо неповнолітніх осіб) та за ч.2 ст.156 ККУ (розбещення неповнолітніх) тощо.

За скоєне порушнику загрожує до 12 років позбавлення волі. Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.