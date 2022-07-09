У Луцьку 72-річного тренера підозрюють у розбещенні неповнолітніх вихованок

Яна Осадча журналіст
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9 липня 2022

У Луцьку поліція оголосила підозру 72-річному тренеру, який розбещував неповнолітніх підопічних.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

Під час слідства встановили, що чоловік з 2012 по 2021 роки вчиняв кримінальні правопорушення проти статевої свободи та недоторканності своїх вихованок.

"Використовуючи авторитет та вплив, він принижував і залякував дівчат, змушував їх оголюватись та вчиняти непристойні дії. Розпусні дії сексуального характеру проти волі неповнолітніх влаштовував і в приміщенні тренувального закладу у Луцьку", – кажуть у поліції.

Під час обшуку слідчі виявили речові докази. Фото: Волинська прокуратура

Наразі відомо про 5 неповнолітніх потерпілих, які написали відповідні заяви до поліції.

Тренера звинувачують за ч.3 ст.153 Кримінального кодексу України (вчинення сексуального насильства щодо неповнолітніх осіб) та за ч.2 ст.156 ККУ (розбещення неповнолітніх) тощо.

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За скоєне порушнику загрожує до 12 років позбавлення волі. Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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