Збирає гроші на ЗСУ: художниця зображає українців в образі котів. ФОТО

Художниця з Дніпра Анна Тітова зібрала дві тисячі доларів для бійців Збройних сил, малюючи українців в образі котів.

Жінка вже створила 32 малюнки. Малювати котиків вона почала відразу після початку повномасштабної війни, розповідає Суспільне.

В усіх своїх малюнках жінка надихалась образами народних героїв: військових, поліцейських, рятувальників, волонтерів.

"Майже усі громадяни, від дітей до найстарших дідів та бабусь, гідні уваги і гідні того, щоб ними пишалися.

Тобто Україна наразі стала настільки мемною столицею, настільки важливою у світі, що цим не можна, як мені здається, творчій людині не надихатися", – каже Анна Тітова.

Малюнок до 8 березня. Фото: Instagram Анни Тітової

Анна розповідає, що багато її знайомих займаються волонтерством, але при цьому вважають, що роблять замало. На її думку, усім людям потрібно дати зрозуміти, що вони потрібні, їх чують і цінять.

Котики-медики. Фото: Instagram Анни Тітової

Зі своїх малюнків художниця створює мерч, який продає в інтернеті та заробляє гроші, які потім передає на потреби ЗСУ.

Котики-рятувальники. Фото: Instagram Анни Тітової

Усього за день Анна створює один малюнок. До кінця війни вона хоче намалювати ще 90 різних котиків, які символізуватимуть героїзм українців.

Котик-волонтер. Фото: Instagram Анни Тітової

"Волонтери з Дніпра замовили у мене листівочки. Запитали, чи можна їх назвати "аніточками". Потім ми зробили ще тираж "аніточок" і наліпок. Згодом отримали замовлення на магніти, але вони все ще доїжджають. Також замовили футболки, шопери та кухлі", – каже вона.

"Привид Києва". Фото: Instagram Анни Тітової

Художниця також допомагає іншим людям, наразі вона прихистила у себе вдома родину з Харкова та їхніх кішок.

Котик з Джавеліном. Фото: Instagram Анни Тітової

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