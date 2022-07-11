Чи можна проводити масові заходи під час війни? Пояснення КОВА

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
5056
11 липня 2022

Проводити масові заходи в Україні в умовах воєнного стану можна лише в окремих випадках та у погодженні із владою

Про це розповіли в Київській обласній військовій адміністрації.

"Організація мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних і видовищних масових заходів можлива лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження", – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб організувати масовий захід, українцям потрібно звертатись до місцевих органів влади рад не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дня проведення.

Фото: Depositphotos

Читайте також: Потрапив в полон, загинув чи зник безвісти: що робити родинам військових та як отримати компенсацію?

Що потрібно вказати у повідомленні:

  • дату та час проведення заходу, а також його тривалість;
  • мету проведення;
  • вказати локацію або маршрут;
  • орієнтовну кількість учасників;
  • ПІБ організаторів або відповідальної особи;
  • інформацію про тимчасові споруди або звукозаписувальну техніку.

При цьому організатори заходу в умовах воєнного стану мають забезпечити громадський порядок, мати засоби першої медичної допомоги та дотримуватись пожежної безпеки.

У випадку повітряної тривоги організатори мають негайно припинити захід та повідомити учасників про небезпеку, а також забезпечити евакуацію.

Читайте також: Відпочинок в Україні 2022: туристичні обмеження по областях




 31
Суспільство

"Найважче – віддавати тіло матері". Історія волонтерки, що вивозить загиблих воїнів із гарячих точок

Богдана Торба
 23487
Суспільство

Офіційно зниклий безвісти, та насправді – в полоні. Історія 19-річного морпіха, який боронив Маріуполь

Вікторія Андрєєва
 19269
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: номінант "Оскара", новий "Тор", повернення скажених Середюків та інші фільми липня

Олександр Гусев

Головне на сайті


Суспільство

"Найважче – віддавати тіло матері". Історія волонтерки, що вивозить загиблих воїнів із гарячих точок

Богдана Торба
Вчені виявили рідкісний тип раку у "вагітної мумії" зі Стародавнього Єгипту
В Україні з серпня продаватимуть антибіотики за е-рецептом: як його отримати
Чи можна проводити масові заходи під час війни? Пояснення КОВА
У Мінкульті розповіли, які російські книги треба першочергово вилучити з бібліотек
"Китай звільняє РФ від фашистів": у новому епізоді "Масяні" бомбардують Москву та Петербург
Суспільство

Офіційно зниклий безвісти, та насправді – в полоні. Історія 19-річного морпіха, який боронив Маріуполь

Вікторія Андрєєва
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: номінант "Оскара", новий "Тор", повернення скажених Середюків та інші фільми липня

Олександр Гусев