Чи можна проводити масові заходи під час війни? Пояснення КОВА

Проводити масові заходи в Україні в умовах воєнного стану можна лише в окремих випадках та у погодженні із владою

Про це розповіли в Київській обласній військовій адміністрації.

"Організація мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних і видовищних масових заходів можлива лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження", – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб організувати масовий захід, українцям потрібно звертатись до місцевих органів влади рад не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дня проведення.

Що потрібно вказати у повідомленні:

дату та час проведення заходу, а також його тривалість;

мету проведення;

вказати локацію або маршрут;

орієнтовну кількість учасників;

ПІБ організаторів або відповідальної особи;

інформацію про тимчасові споруди або звукозаписувальну техніку.

При цьому організатори заходу в умовах воєнного стану мають забезпечити громадський порядок, мати засоби першої медичної допомоги та дотримуватись пожежної безпеки.

У випадку повітряної тривоги організатори мають негайно припинити захід та повідомити учасників про небезпеку, а також забезпечити евакуацію.