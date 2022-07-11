Чи можна проводити масові заходи під час війни? Пояснення КОВА

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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11 липня 2022

Проводити масові заходи в Україні в умовах воєнного стану можна лише в окремих випадках та у погодженні із владою

Про це розповіли в Київській обласній військовій адміністрації.

"Організація мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних і видовищних масових заходів можлива лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження", – йдеться в повідомленні.

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Для того, щоб організувати масовий захід, українцям потрібно звертатись до місцевих органів влади рад не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дня проведення.

Фото: Depositphotos

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Що потрібно вказати у повідомленні:

  • дату та час проведення заходу, а також його тривалість;
  • мету проведення;
  • вказати локацію або маршрут;
  • орієнтовну кількість учасників;
  • ПІБ організаторів або відповідальної особи;
  • інформацію про тимчасові споруди або звукозаписувальну техніку.

При цьому організатори заходу в умовах воєнного стану мають забезпечити громадський порядок, мати засоби першої медичної допомоги та дотримуватись пожежної безпеки.

У випадку повітряної тривоги організатори мають негайно припинити захід та повідомити учасників про небезпеку, а також забезпечити евакуацію.

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