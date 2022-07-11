Чи можна проводити масові заходи під час війни? Пояснення КОВА

Проводити масові заходи в Україні в умовах воєнного стану можна лише в окремих випадках та у погодженні із владою
Про це розповіли в Київській обласній військовій адміністрації.
"Організація мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних і видовищних масових заходів можлива лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження", – йдеться в повідомленні.
Для того, щоб організувати масовий захід, українцям потрібно звертатись до місцевих органів влади рад не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дня проведення.
|Фото: Depositphotos
Читайте також: Потрапив в полон, загинув чи зник безвісти: що робити родинам військових та як отримати компенсацію?
Що потрібно вказати у повідомленні:
- дату та час проведення заходу, а також його тривалість;
- мету проведення;
- вказати локацію або маршрут;
- орієнтовну кількість учасників;
- ПІБ організаторів або відповідальної особи;
- інформацію про тимчасові споруди або звукозаписувальну техніку.
При цьому організатори заходу в умовах воєнного стану мають забезпечити громадський порядок, мати засоби першої медичної допомоги та дотримуватись пожежної безпеки.
У випадку повітряної тривоги організатори мають негайно припинити захід та повідомити учасників про небезпеку, а також забезпечити евакуацію.
Читайте також: Відпочинок в Україні 2022: туристичні обмеження по областях