Відпочинок в Україні 2022: туристичні обмеження по областях

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 липня 2022

Навіть в умовах війни у багатьох областях розпочався туристичний сезон: українці ходять на екскурсії, відпочивають у готельних комплексах тощо.

Однак у деяких областях діють обмеження щодо відвідування лісів, водойм, туристичних об’єктів.

"Українська правда. Життя" вже розповідала, де можна відпочити цього літа і які правила варто врахувати.

У Державному агентстві розвитку туризму України також пояснили, які обмеження діють у різних областях.

"Відносно безпечними є центральні та західні регіони України. Утім, навіть на цих територіях діють певні обмеження, які можуть відрізнятися у різних областях", – наголошують у Держтуризмі.

 Фото: DenKostiukBO/Depositphotos

Центральна частина України

  • У Києві та Київській області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів.
  • На Черкащині можна відпочивати біля водойм, але тільки тих, які визначила військова адміністрація. 

Офіційно у Черкасах діє 5 пляжів: три комунальні й два приватні. 

А відвідування лісів категорично заборонено.

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  • На Полтавщині заборонено відвідувати ліси. 

Дозволено купатись, але без жодних плавзасобів, якщо це не відбувається в рамках спортивних змагань.

  • На території Житомирської області дозволений збір ягід, грибів та лікарських рослин у лісах, крім певних територій.

Під забороною є території, які перебувають за 20 км від лінії держкордону з Білоруссю та місцевостей, що були тимчасово окуповані. 

Також заборонено відвідувати заповідники області. 

Закриті водойми, які розташовані біля об’єктів критичної інфраструктури. 

Серед закладів культури в області працюють лише ті, які мають облаштовані укриття. Інші заклади організовують онлайн-екскурсії або виїзні заходи.

  • На Вінниччині туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до своїх графіків. 

Можна ходити на водойми, крім тих, що розташовані поблизу критичної інфраструктури та у прикордонній зоні. 

Відвідування лісів заборонено.

Південь України

  • Миколаївщина

"Для багатьох це буде несподіванкою, але туристичний сезон 2022 року на території Миколаївської області в умовах воєнного стану відбувається", – кажуть у ДАРТ.

Можна відвідувати лісові урочища "Лабіринт", "Василева пасіка", "Грушівка", "Лівобережжя", за умови дотримання правил пожежної безпеки.

Ходити у ці місця заборонено тільки у період високої пожежної небезпеки. 

Водночас усі пропозиції бізнесу необхідно погоджувати з військовими.

Захід України

  • На Волині заборонено відвідувати ліси, оскільки область межує з білоруським кордоном.
  • Водночас у Рівненській області військова адміністрація нещодавно дозволила ходити в ліси і збирати ягоди, крім деяких територій. 

Заборонено відвідувати північні частини 6 територіальних громад: Локницької, Зарічненської, Висоцької, Миляцької, Старосільської, Березівської.

  • На Львівщині можна ходити в ліс, але заборонено в’їжджати в нього на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або людина їде на велосипеді. 

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Розпалювати багаття можна тільки у відведених для цього місцях. 

Що стосується водойм, то на Львівщині дозволені сплави на байдарках та катамаранах. 

Купатися та засмагати дозволено тільки на пляжах, які перевірили та рекомендували у ДСНС.

  • На Закарпатті можна ходити в ліси, крім маршрутів у прикордонних частинах Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника. 

Заборонена така туристична атракція, як польоти на одномоторних літаках  

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  • В Івано-Франківській області дозволено відвідувати гори й ліси. 

Однак на території курорту Буковель заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах, баггі та мотоциклах.

  • На Тернопільщині також можна відвідувати ліси, але заборонено розпалювати багаття. 

Туристичні об’єкти працюють у звичному режимі.

Водойми відвідувати можна, але для організації масових заходів необхідно отримати дозвіл обласної військової адміністрації. 

  • У Хмельницькій області туристичні об’єкти працюють у звичному режимі. 

У ліси можна ходити, але не розводити багаття.

Також під забороною – в’їзд до лісів усіма видами транспортних засобів, крім велотранспорту.

  • У Чернівецькій області туристичні об’єкти працюють, ліси можна відвідувати.

Нагадаємо, українців закликають не купатися у морі на Сході та Півдні, зокрема в Одеській області, через мінну небезпеку.

Водночас мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв пізніше відкрити частину пляжів для купання та відпочинку, встановивши спеціальні сітки.

Детальніше про те, які туристичні атракції працюють в Україні і де можна ходити в ліси та гори, дізнайтеся з матеріалу "Подорожі під час війни: де дозволено відпочивати і як безпечно організувати мандрівку".




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