Відпочинок в Україні 2022: туристичні обмеження по областях

Навіть в умовах війни у багатьох областях розпочався туристичний сезон: українці ходять на екскурсії, відпочивають у готельних комплексах тощо.

Однак у деяких областях діють обмеження щодо відвідування лісів, водойм, туристичних об’єктів.

"Українська правда. Життя" вже розповідала, де можна відпочити цього літа і які правила варто врахувати.

У Державному агентстві розвитку туризму України також пояснили, які обмеження діють у різних областях.

"Відносно безпечними є центральні та західні регіони України. Утім, навіть на цих територіях діють певні обмеження, які можуть відрізнятися у різних областях", – наголошують у Держтуризмі.

Центральна частина України

У Києві та Київській області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів.

та заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів. На Черкащині можна відпочивати біля водойм, але тільки тих, які визначила військова адміністрація.

Офіційно у Черкасах діє 5 пляжів: три комунальні й два приватні.

А відвідування лісів категорично заборонено.

На Полтавщині заборонено відвідувати ліси.

Дозволено купатись, але без жодних плавзасобів, якщо це не відбувається в рамках спортивних змагань.

На території Житомирської області дозволений збір ягід, грибів та лікарських рослин у лісах, крім певних територій.

Під забороною є території, які перебувають за 20 км від лінії держкордону з Білоруссю та місцевостей, що були тимчасово окуповані.

Також заборонено відвідувати заповідники області.

Закриті водойми, які розташовані біля об’єктів критичної інфраструктури.

Серед закладів культури в області працюють лише ті, які мають облаштовані укриття. Інші заклади організовують онлайн-екскурсії або виїзні заходи.

На Вінниччині туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до своїх графіків.

Можна ходити на водойми, крім тих, що розташовані поблизу критичної інфраструктури та у прикордонній зоні.

Відвідування лісів заборонено.

Південь України

Миколаївщина

"Для багатьох це буде несподіванкою, але туристичний сезон 2022 року на території Миколаївської області в умовах воєнного стану відбувається", – кажуть у ДАРТ.

Можна відвідувати лісові урочища "Лабіринт", "Василева пасіка", "Грушівка", "Лівобережжя", за умови дотримання правил пожежної безпеки.

Ходити у ці місця заборонено тільки у період високої пожежної небезпеки.

Водночас усі пропозиції бізнесу необхідно погоджувати з військовими.

Захід України

На Волині заборонено відвідувати ліси, оскільки область межує з білоруським кордоном.

заборонено відвідувати ліси, оскільки область межує з білоруським кордоном. Водночас у Рівненській області військова адміністрація нещодавно дозволила ходити в ліси і збирати ягоди, крім деяких територій.

Заборонено відвідувати північні частини 6 територіальних громад: Локницької, Зарічненської, Висоцької, Миляцької, Старосільської, Березівської.

На Львівщині можна ходити в ліс, але заборонено в’їжджати в нього на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або людина їде на велосипеді.

Розпалювати багаття можна тільки у відведених для цього місцях.

Що стосується водойм, то на Львівщині дозволені сплави на байдарках та катамаранах.

Купатися та засмагати дозволено тільки на пляжах, які перевірили та рекомендували у ДСНС.

На Закарпатті можна ходити в ліси, крім маршрутів у прикордонних частинах Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника.

Заборонена така туристична атракція, як польоти на одномоторних літаках.

В Івано-Франківській області дозволено відвідувати гори й ліси.

Однак на території курорту Буковель заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах, баггі та мотоциклах.

На Тернопільщині також можна відвідувати ліси, але заборонено розпалювати багаття.

Туристичні об’єкти працюють у звичному режимі.

Водойми відвідувати можна, але для організації масових заходів необхідно отримати дозвіл обласної військової адміністрації.

У Хмельницькій області туристичні об’єкти працюють у звичному режимі.

У ліси можна ходити, але не розводити багаття.

Також під забороною – в’їзд до лісів усіма видами транспортних засобів, крім велотранспорту.

У Чернівецькій області туристичні об’єкти працюють, ліси можна відвідувати.

Нагадаємо, українців закликають не купатися у морі на Сході та Півдні, зокрема в Одеській області, через мінну небезпеку.

Водночас мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв пізніше відкрити частину пляжів для купання та відпочинку, встановивши спеціальні сітки.

Детальніше про те, які туристичні атракції працюють в Україні і де можна ходити в ліси та гори, дізнайтеся з матеріалу "Подорожі під час війни: де дозволено відпочивати і як безпечно організувати мандрівку".