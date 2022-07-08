Відпочинок в Україні 2022: туристичні обмеження по областях

Навіть в умовах війни у багатьох областях розпочався туристичний сезон: українці ходять на екскурсії, відпочивають у готельних комплексах тощо.
Однак у деяких областях діють обмеження щодо відвідування лісів, водойм, туристичних об’єктів.
"Українська правда. Життя" вже розповідала, де можна відпочити цього літа і які правила варто врахувати.
У Державному агентстві розвитку туризму України також пояснили, які обмеження діють у різних областях.
"Відносно безпечними є центральні та західні регіони України. Утім, навіть на цих територіях діють певні обмеження, які можуть відрізнятися у різних областях", – наголошують у Держтуризмі.
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Центральна частина України
- У Києві та Київській області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів.
- На Черкащині можна відпочивати біля водойм, але тільки тих, які визначила військова адміністрація.
Офіційно у Черкасах діє 5 пляжів: три комунальні й два приватні.
А відвідування лісів категорично заборонено.
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- На Полтавщині заборонено відвідувати ліси.
Дозволено купатись, але без жодних плавзасобів, якщо це не відбувається в рамках спортивних змагань.
- На території Житомирської області дозволений збір ягід, грибів та лікарських рослин у лісах, крім певних територій.
Під забороною є території, які перебувають за 20 км від лінії держкордону з Білоруссю та місцевостей, що були тимчасово окуповані.
Також заборонено відвідувати заповідники області.
Закриті водойми, які розташовані біля об’єктів критичної інфраструктури.
Серед закладів культури в області працюють лише ті, які мають облаштовані укриття. Інші заклади організовують онлайн-екскурсії або виїзні заходи.
- На Вінниччині туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до своїх графіків.
Можна ходити на водойми, крім тих, що розташовані поблизу критичної інфраструктури та у прикордонній зоні.
Відвідування лісів заборонено.
Південь України
- Миколаївщина
"Для багатьох це буде несподіванкою, але туристичний сезон 2022 року на території Миколаївської області в умовах воєнного стану відбувається", – кажуть у ДАРТ.
Можна відвідувати лісові урочища "Лабіринт", "Василева пасіка", "Грушівка", "Лівобережжя", за умови дотримання правил пожежної безпеки.
Ходити у ці місця заборонено тільки у період високої пожежної небезпеки.
Водночас усі пропозиції бізнесу необхідно погоджувати з військовими.
Захід України
- На Волині заборонено відвідувати ліси, оскільки область межує з білоруським кордоном.
- Водночас у Рівненській області військова адміністрація нещодавно дозволила ходити в ліси і збирати ягоди, крім деяких територій.
Заборонено відвідувати північні частини 6 територіальних громад: Локницької, Зарічненської, Висоцької, Миляцької, Старосільської, Березівської.
- На Львівщині можна ходити в ліс, але заборонено в’їжджати в нього на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або людина їде на велосипеді.
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Розпалювати багаття можна тільки у відведених для цього місцях.
Що стосується водойм, то на Львівщині дозволені сплави на байдарках та катамаранах.
Купатися та засмагати дозволено тільки на пляжах, які перевірили та рекомендували у ДСНС.
- На Закарпатті можна ходити в ліси, крім маршрутів у прикордонних частинах Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника.
Заборонена така туристична атракція, як польоти на одномоторних літаках.
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- В Івано-Франківській області дозволено відвідувати гори й ліси.
Однак на території курорту Буковель заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах, баггі та мотоциклах.
- На Тернопільщині також можна відвідувати ліси, але заборонено розпалювати багаття.
Туристичні об’єкти працюють у звичному режимі.
Водойми відвідувати можна, але для організації масових заходів необхідно отримати дозвіл обласної військової адміністрації.
- У Хмельницькій області туристичні об’єкти працюють у звичному режимі.
У ліси можна ходити, але не розводити багаття.
Також під забороною – в’їзд до лісів усіма видами транспортних засобів, крім велотранспорту.
- У Чернівецькій області туристичні об’єкти працюють, ліси можна відвідувати.
Нагадаємо, українців закликають не купатися у морі на Сході та Півдні, зокрема в Одеській області, через мінну небезпеку.
Водночас мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв пізніше відкрити частину пляжів для купання та відпочинку, встановивши спеціальні сітки.
Детальніше про те, які туристичні атракції працюють в Україні і де можна ходити в ліси та гори, дізнайтеся з матеріалу "Подорожі під час війни: де дозволено відпочивати і як безпечно організувати мандрівку".