Петиція про заміну пам’ятника Катерині II в Одесі на героя гей-порно набрала понад 25 тис. голосів

Електронна петиція про те, щоб замінити в Одесі пам’ятник російській імператриці Катерині на скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона, набрала понад 25 тисяч підписів.

У зверненні пропонують зобразити актора за барною стійкою з пляшкою пива.

"Катерина ІІ є контроверсійною історичною постаттю, що своїми діями завдала великої шкоди Українській державності та культурі. Сам факт встановлення цього пам'ятника був страшною помилкою та кожен день його подальшого існування сигналізує про те, що Одеса знаходиться у зоні російського культурного впливу. Настав час це змінити", – йдеться у петиції.

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Її автори вважають, що таким чином можна продемонструвати, що Одеса – не провінційне місто Російської імперії, а має свою культуру і почуття гумору. Окрім того, такий пам’ятник – чіткий сигнал від України про підтримку ЛГБТ-спільноти.

Біллі Геррінґтон

"Це весело та смішно. Усі студенти одеських вишів після отримання диплому зможуть випити пива з Біллі Геррінґтоном. Його постать має великий культурний вплив в інтернеті та поява такого пам'ятника стане дуже популярним туристичним атракціоном", – вважають автори звернення.

Катерина ІІ у Одесі. Фото: katatonia82/Depositphotos

Петицію розмістили на сайті президента 20 травня 2022 року. Тепер, згідно з законом, глава держави має її розглянути.

Американський актор Біллі Геррінґтон прославився зйомками у гей-порнофільмах. Він загинув в ДТП у 2018 році.

Нагадаємо, електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні набрала понад 25 тис. підписів.