Суд Москви оштрафував блогера Дудя за "пропаганду гомосексуалізму неповнолітнім"

Яна Осадча журналіст
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12 липня 2022

У Москві суд оштрафував ведучого та блогера Юрія Дудя за інтерв’ю з митцем Федором Павловим-Андрієвичем на 120 тис. рублів (майже 60 тис. гривень). У 2019 році художник здійснив камінг-аут і заявив, що він гей.

Про це повідомив російський правозахисник Павло Чіков.

Дудя визнали винним за 2 ч. ст. 6.21 Кодексу про адміністративні порушення РФ: пропаганда нетрадиційних стосунків серед неповнолітніх у інтернеті.

"Федор Павлов-Андреєвич був ведучим телепрограми "До 16 і старше…", редактором журналу "Молоток" і театральним режисером. Наразі він мешкає у Бразилії", пояснює Чіков.

 Юрій Дудь і Федор Павлов-Андрієвич. Скірн з відео

Інтерв’ю вийшло на YouTube каналі Дудя у березні 2021 року. Воно набрало майже 4 млн перегядів.

"Павлов-Андрієвич – відкритий гей, однак інтерв’ю присвячене не темі гомосексуальності", каже правозахисник.

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Захищає Дудя адвокат Ільнур Шарапов, рішення суду планують оскаржити.

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Нагадємо, журналіст Юрій Дудь засудив війну проти України. Він заявив, що не обирав владу Путіна і не підтримує її "імперський угар". 




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